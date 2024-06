Flaggschiff des Fresenius-Konzerns ist die Pharmatochter Kabi, die Produkte zur klinischen Ernährung, Infusionen und Arzneimitteln entwickelt und anbietet. Für die nächsten Jahre geht der Vorstand für die Klinikkette von einem organischen Umsatzplus von 4 bis 6% pro Jahr aus. Die operative Marge soll bei 10 bis 12% liegen. Bislang hatte das Unternehmen ein Umsatzplus zwischen 3 und 5% sowie eine operative Marge von 9 bis 11% avisiert.

Die größten Medikamentenhoffnungen verbindet die Unternehmensleitung mit der Entwicklung von Biosimilars, also Nachahmer-Medikamente auf biologischer Basis. Kürzlich führte Tochter Kabi das Biosimilar TYENNE auf dem US-Markt ein. Fresenius Kabi hat derzeit insgesamt drei Biosimilars auf dem Markt und mehr als 10 Projekte in der Pipeline. Die neue Struktur nach dem Konzernumbau: Der Umbau sei nun abgeschlossen, sagt Sen. Der Fokus liegt jetzt auf dem Klinikgeschäft mit der Kette Helios. Schöne Renditen erhofft man sich vom Generikahersteller Kabi.

Am wichtigsten war die Reduzierung des Anteils an der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC). Inzwischen hält Fresenius an FMC nur noch 30%. Ein Teil von Vamed, der Projektentwickler für Krankenhäuser, geht an einen Finanzinvestor. Vamed war für Fresenius ein Randgeschäft. Das Sahnehäubchen des neuen Fresenius-Konzerns ist das Bio-Pharma-Geschäft. Die Wachstumsraten sind beeindruckend. Letztes Jahr hat sich der Umsatz nahezu verdoppelt auf 363 Millionen, nach ursprünglichen Planungen sollten die Erlöse mit Biosimilars bis 2026 von 600 auf 800 Millionen steigen.