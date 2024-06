Nicht nur in zahlreichen Internet- und Anlegerforen, auch zwischen den Wall-Street-Analysten verschärft sich der Wettstreit um Argumente für und gegen das aktuelle Bewertungsniveau der Aktie.

Über die Frage, ob die Aktie von KI-Überflieger Nvidia in einer Blase steckt oder nicht, wird spätestens nach dem zwischenzeitlichen Kurseinbruch in den vergangenen Handelstagen härter denn je gerungen.

Top-Analyst erhöht Kursziel

Dieses Tauziehen dürfte nach einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der US-Großbank Citigroup in die nächste Runde gehen – die nämlich hat ihr Kursziel zugunsten der Bullen von 126 auf 150 US-Dollar erhöht und ihre Kaufempfehlung bekräftigt.

Seinen Optimismus begründet Atif Malik, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks als Fünfplatzierter (unter fast 9.000 gerankten Analysten) einer der zuverlässigsten Experten überhaupt ist, mit der neuen GPU-Generation Blackwell.

Neues GPU-System GB200 NVL 72 beeindruckt

Er zeigt sich vor allem von der GB200-NVL72-Konfiguration beeindruckt und schlägt damit in dieselbe Kerbe wie bereits am Montag die Analysten von Jefferies. Die hatten sich das System bei einem Ortsbesuch näher angesehen und gehen davon aus, dass die zu erwartende Nachfrage noch nicht adäquat in den Gewinnschätzungen berücksichtigt ist.

"KI-Agenten für Unternehmen sind die nächste Welle der KI-Nachfrage, insbesondere bei der Inferenz", also dem Verarbeiten und Bewerten neuer Informationen, so der Citi-Analyst in seiner Studie. Er geht davon aus, dass sich Implementierung von KI noch immer in einer frühen Phase befindet.

Rebound auf wackeligen Füßen

Den starken Rebound vom Vortag konnte Nvidia in der US-Vorbörse fortsetzen und sich zunächst um über 2 Prozent steigern. Gemeinsam mit dem Gesamtmarkt gerät die Aktie aktuell aber unter die Räder und hat einen großen Teil ihrer Gewinne wieder abgeben müssen – positive Analystenstimme hin oder her.

Die durch den scharfen Kurseinbruch erzeugte Unsicherheit dürfte daher anhalten und nur durch weiter steigende Kurse besänftigt werden. Die sind aber alles andere als hausgemacht, denn vieles in der Dynamik vor dem scharfen Pullback spricht für ein Blow-Off-Top. Solchen folgen oft wochen- und monatelange Konsolidierungen.

Fazit: Warten auf die Zahlen des Zulieferers

Dessen ungeachtet sind die Erwartungen gegenüber der Aktie durch das angehobene Kursziel der Citigroup noch einmal gestiegen. Das durchschnittliche Kursziel der Wall-Street-Analysten liegt jetzt bei 130,38 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag ein Aufwärtspotenzial von 3,4 Prozent bedeutet. Dafür würde bereits ein guter Handelstag genügen.

Neue Hinweise über die Geschäftsentwicklung dürften am Mittwochabend die Quartalszahlen des Speicherchipherstellers Micron liefern. Der produziert für Nvidia Arbeitsspeicher und ist damit ein wichtiger Zulieferer. Anleger, die Positionen aufstocken oder vergrößern wollen, sollten also diesen Geschäftsbericht abwarten.

100 Prozent Überrendite? Das geht – und zwar so

Eine weitere Möglichkeit, auf steigende Kurse von Nvidia zu setzen, ist der Einsatz eines Discount-Zertifikates. Mit solchen lassen sich nicht nur die Rendite optimieren, sondern gleichzeitig auch die Risiken minimieren. Das Geheimnis dieser Zertifikate ist, dass Aktien mit Rabatt, dem Discount, gekauft werden. Wie genau das funktioniert, lesen Sie hier.

Dadurch wird im Gegenzug der maximal anrechenbare Gewinn der Aktie begrenzt. Bei Nvidia bietet aktuell das Discount-Zertifikat mit der WKN MG64NX ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. MG64NX rechnet Kursgewinne bis 140 US-Dollar an, wodurch sich bis zum Fälligkeitstermin am 20. Dezember (das Zertifikat kann jederzeit frei gehandelt, also beliebig ge- und verkauft werden) folgendes Auszahlungsprofil ergibt:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat MG64NX (Cap bei 140 $) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 124,80 $ Kaufpreis Zertifikat * 104,27 € Cap 140,00 $ Verkaufspreis Aktie 110,00 $ 125,00 $ 140,00 $ Wertentw. m. Zertifikat 103,00 € 117,05 € 131,09 € Rendite Aktie -11,9 % +0,2 % +12,2 % Rendite Zertifikat -1,2 % +12,3 % +25,7 % Outperformancepunkt 156,89 $

* Stand: 26. Juni, 15:10 Uhr (MESZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Dank des zum Einstieg gewährten Discounts sind Anleger selbst bei anhaltenden Verlusten in der Aktie geschützt. Setzt die Nvidia bis 110 US-Dollar zurück, müssen sich Zertifikate-Anleger zum Ende der Fälligkeit nur auf einen Verlust von rund einem Prozent einstellen.

Handelt die Aktie bis zum 20. Dezember hingegen überwiegend seitwärts, lässt sich eine Seitwärtsrendite von über 12 Prozent erzielen. Dadurch bleiben Investoren vor allem gegen Opportunitätskosten geschützt.

Kann sich Nvidia hingegen erneut auf beziehungsweise über das Rekordhoch von 140 US-Dollar steigern, winkt Anlegern ein Gewinn von knapp 26 Prozent – gegenüber einem Aktieninvestment eine Überrendite von über 100 Prozent.

Erst für Kurse jenseits von 157 US-Dollar würden Aktienanleger einen höheren Gewinn erzielen als Zertifikate-Investoren. So lässt sich die in den kommenden Tagen und Wochen zu erwartende Volatilität in der Aktie deutlich besser aussitzen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.