NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,30 Prozent auf 110,27 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,28 Prozent.

Sichere Anlagen wie US-Anleihen wurden von der zunächst guten Stimmung an den Börsen belastet. Zuletzt trübte sich die Stimmung an den Aktienmärkten jedoch etwas ein.