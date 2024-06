SAN DIEGO, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Gemeinsam mit verschiedenen Partnern und Unterstützern aus der Industrie taufte Crowley die eWolf, Amerikas erstes vollelektrisches Schiffsassistenzboot Hafenschlepper. Der Schlepper arbeitet mit emissionsfreien und anderen nachhaltigen Technologien und bietet die hohe Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Effizienz, für die Crowley bekannt ist.

"Die eWolf ist ein historischer Meilenstein in der maritimen Industrie und im Erbe von Crowley und unterstreicht das Engagement unseres Unternehmens, als globaler Nachhaltigkeitsführer und Innovator zu dienen. Der vollelektrische Schlepper ist das technologisch fortschrittlichste Schiff seiner Art, und eWolf wird unseren Kunden und Gemeinden helfen, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen, und gleichzeitig Fähigkeiten liefern, die unsere lebenswichtige Lieferkette stärken", sagte Tom Crowley, Chairman und CEO. "Wir gratulieren den Menschen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz den eWolf gemeinsam mit unseren Partnern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zum Erfolg geführt haben. setzt nicht nur in Amerika, sondern weltweit einen neuen Standard."

Während der Zeremonie begrüßte Crowley Gustav Hein, Direktor der Mid-Pacific Gateway Region der U.S. Maritime Administration, Frank Urtasun, Vorsitzender des Port of San Diego, Jack Shu, Vorsitzender des Verwaltungsrats des San Diego County Air Pollution Control District und Mitglied des Stadtrats von La Mesa, Diane Takvorian, Mitglied der kalifornischen Luftreinhaltungskommission, und den Präsidenten des Stadtrats von San Diego, Joe LaCava, um den Meilenstein der Branche zu feiern. Christine Crowley, die stellvertretende Vorsitzende von Crowley, übernahm die Patenschaft für die Segnung und Durchführung der Taufe in der Bucht von San Diego. Der eTug wird diese Woche seinen kommerziellen Betrieb aufnehmen.

"Crowleys erster elektrischer Schlepper ist ein Meilenstein in der Branche. Es erfüllt alle Kriterien, da es für unsere Gemeinden und die maritime Industrie ökologische, wirtschaftliche und betriebliche Vorteile bietet", sagte Urtasun. "Dies ist wirklich eine Geschichte von Teamwork und Zusammenarbeit. Wir sind stolz darauf, mit Crowley und unseren staatlichen und lokalen Partnern an dieser und anderen Elektrifizierungsinitiativen in und um unseren Hafen herum zusammenzuarbeiten, einschließlich elektrischer Frachtumschlagsgeräte wie unseren vollelektrischen Hafenkränen, unserem Mikronetz, der Landstromversorgung für Schiffe und vielem mehr."