Seite 2 ► Seite 1 von 2

Willingen (ots) - Ein erhöhtes Engagement beim sozialen Wohnungsbau istgesellschaftlich notwendig - eine Investition in diesem Bereich lohnt sich aberauch wirtschaftlich. Doch mit welchen konkreten Vorteilen könnenGrundstückseigentümer rechnen, wenn sie sich dazu entschließen, dem Sozialbaueine Chance zu geben?Die Krise der Bauwirtschaft hat bei den Grundstückseigentümern zu einer großenUnsicherheit geführt. So sind die Kosten für die Erschließung gestiegen undBauprojekte scheinen gegenwärtig ohnehin mit hohen Risiken verbunden zu sein.Weil viele Eigentümer aus diesen Gründen eine Entscheidung über die Nutzung aufeinen späteren Zeitpunkt verschieben, liegen zahlreiche Grundstücke brach. Fürdie Eigentümer selbst ist das allerdings mit einigen Nachteilen verbunden: "Wersein Grundstück nicht bebaut, muss zum einen trotzdem Grundsteuer zahlen - dasmacht ganz besonders in städtischen Gebieten erhebliche Summen aus. Zum anderenfallen Kosten für die Pflege und allgemeine Instandhaltung des Grundstücks an,denen keine Einnahmen gegenüberstehen", erklärt Giacomo Alotto, Vorstand derZAZA GROUP eG. "Dazu kommt, dass ein unbebautes Grundstück im Laufe der Zeit anWert verlieren kann, was speziell bei der momentanen Inflation eine reale Gefahrist. Zu den entgangenen Gewinnen gesellt sich damit ein wirtschaftlicherVerlust, der sicherlich nicht im Sinne der Eigentümer ist.""Der Wohnungsbau hat in den letzten Jahren in Deutschland erheblich an Bedeutunggewonnen, das gilt insbesondere für den sozialen Wohnungsbau.Grundstückseigentümer, die ihr Land optimal nutzen und gleichzeitig einengesellschaftlichen Beitrag leisten möchten, sollten sich die Vorteile einerInvestition in den Sozialbau daher genau anschauen", fügt derUnternehmensberater hinzu. Mit der ZAZA GROUP eG treibt Giacomo Alottozahlreiche Projekte in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen undRheinland-Pfalz voran. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf einem nachhaltigensozialen Wohnungsbau, für den er sein Engagement durch den Kauf neuerGrundstücke ständig weiter ausbaut. Aus welchen konkreten GründenGrundstückseigentümer vom sozialen Wohnungsbau profitieren, beleuchtet GiacomoAlotto im folgenden Ratgeber.Grund 1: Steuervorteile und FörderungenEin großer Anreiz für Grundstückseigentümer, in den sozialen Wohnungsbau zuinvestieren, sind die umfangreichen staatlichen Förderungen und steuerlichenVergünstigungen. Die Bundesregierung und die Landesregierungen bietenverschiedene Subventionen, zinsgünstige Darlehen und steuerlicheAbschreibungsmöglichkeiten für den Bau von Sozialwohnungen an. Diese