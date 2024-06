Wörgl, Tirol, Österreich (ots) - Unter der visionären Führung von Kathrin und

Sebastian Proft hat das traditionsreiche Unternehmen Stapf, das seit über

sechzig Jahren besteht, seit 2016 eine beeindruckende Transformation erlebt.

Neben klassischer Trachtenmode hat Stapf das Sortiment nun um moderne, zeitlose

Walk- und Strickteile erweitert. Diese gelungene Synthese aus tief verwurzelter

Tradition und zeitgenössischem Design hat Stapf auf die Listen internationaler

Einkäufer gebracht und die Marke als Vorbild in der Modebranche etabliert - und

zwar mit einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit 'Made in Austria'.



Nach einer Karriere in der Unternehmensberatung übernahm Kathrin Proft gemeinsam

mit ihrem Mann das Familienunternehmen Dollinger im Jahr 2013. "Wir wollten

unsere eigenen Visionen verwirklichen und gleichzeitig den nachhaltigen Wandel

in der Modeindustrie vorantreiben", erklärt Kathrin Proft. Diese Entscheidung

legte den Grundstein für die spätere Expansion und strategische Neuausrichtung

des Portfolios, das heute die Marken Stapf, Felicitas & HANS und Kings of Indigo

Möglichkeiten: "Plötzlich tat sich eine Tür auf, die wir zuvor nicht in Betracht

gezogen hatten. Der damalige Geschäftsführer sah in uns das Potenzial für die

Zukunft der Produktion, und wir ergriffen die Chance, unser Schicksal selbst in

die Hand zu nehmen", berichtet Kathrin Proft. Die Übernahme war ein wichtiger

Schritt, um die Produktion unter eigener Regie fortzuführen und die Philosophie

der Nachhaltigkeit weiter zu verstärken.



"Das Team, das wir übernehmen konnten, war von einer solchen Begeisterung und

einem starken Zusammenhalt geprägt, dass es für uns klar war, diese Chance zu

nutzen. Ihre Motivation und ihr Engagement waren entscheidend, um die

Herausforderungen erfolgreich zu meistern", erklärt Kathrin Proft. "Ihre

Expertise und ihre Leidenschaft für unser einzigartiges Produkt Walk sind unser

größtes Kapital. Unser gemeinsames Streben nach Exzellenz und Innovation treibt

Stapf voran." Sowohl das Stricken als auch das Walken finden zu 100 % in Tirol

statt.



Die tiefe Verankerung von ökologischer Verantwortung in der

Unternehmensphilosophie zeigt sich in der sorgfältigen Auswahl von Materialien

und energieeffizienten Produktionsmethoden. Die Wolle ist mulesing-frei, die

Spinnereien aus Österreich und Italien und die GOTS-zertifizierte Biobaumwolle

kommt aus Portugal, was die ökologischen Fußabdrücke der Produkte minimiert.

Eines der Bestseller Produkte ist Nicoletta, der durch den Materialmix aus

Lammwolle und

verkauft. Neber der DACH-Region sind die USA und Japan die wichtigsten Märkte.

Das Wachstum befindet sich jährlich im zweistelligen Bereich.



"Wir blicken einer spannenden Zukunft entgegen, in der wir unsere

Produktionskapazitäten ausbauen und unsere Marktpräsenz verstärken werden. Wir

sind bereit, neue Herausforderungen zu meistern und jede sich bietende

Gelegenheit zu nutzen", schließt Kathrin optimistisch ab.



Für weitere Informationen über Stapf und seine Visionen besuchen Sie bitte:

https://stapf.at



