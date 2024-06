Volkswagen und der US-Hersteller Rivian gründen ein Joint Venture, um gemeinsam die nächste Generation von Fahrzeugsoftware entwickeln. Die Meldung hatte am späten Dienstagabend und am Mittwoch für starke Kursgewinne bei Rivian gesorgt. Für den defizitären E-Autohersteller sind die Milliarden aus Wolfsburg eine willkommene Finanzspritze.

Die gemeinsam entwickelte Technologie soll in zukünftigen Elektrofahrzeugen (EVs) beider Unternehmen zum Einsatz kommen. VW wird zunächst 1 Milliarde US-Dollar in Rivian investieren und eine weitere Milliarde in das neu gegründete Joint-Venture einbringen, das durch direkte Eigenkapitalbeteiligungen finanziert wird. Bis 2026 könnte das Gesamtengagement von VW auf 5 Milliarden US-Dollar ansteigen, abhängig von bestimmten Meilensteinen.