Duisburg (ots) - Gelungene Premiere für den International Day: Die

Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation GmbH (DBI) hat mit dem

neuen Konferenzformat ein wegweisendes Forum zur Förderung der internationalen

Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs ins Leben gerufen. Experten aus den

Niederlanden, der Türkei, Israel und China haben auf dem Haniel-Campus in

Duisburg-Ruhrort über Trends und Chancen zukunftsweisender Themen wie Start-ups,

Wasserstofftechnologie, Kreislaufwirtschaft und Logistik diskutiert.



Plattform für Innovationen





"Wir haben als lokale Wirtschaftsentwickler seit drei Jahren Brücken nachIsrael, in die Niederlande, die Türkei und nach China gebaut. Dabei sind starke,verlässliche Kooperationen entstanden. Jetzt bringen wir unsere internationalenPartner in Duisburg erstmals zum Thema grüne Transformation zusammen. Denn wirhaben gemeinsame Herausforderungen und Wertschöpfungsketten", erklärtDBI-Geschäftsführer Rasmus C. Beck. "Der International Day ist eine Plattform,um gemeinsam Lösungen für einen nachhaltigen Industriestandort Duisburg zuentwickeln.""Die gegenseitige Zusammenarbeit, besonders über Grenzen hinweg, ist essenziellfür das Gelingen der Energiewende", betont Jan van Dellen, CEO des EconomicBoard Arnhem Nijmegen, die Herausforderung der anstehenden Gemeinschaftsaufgabe.Im Fokus der Veranstaltung: die grüne TransformationIm Zentrum der Erstauflage standen die Niederlande, ein internationalerVorreiter im Bereich Wasserstoff und erneuerbare Energien. ZentraleFragestellungen waren die Deckung des enormen Bedarfs an Wasserstoff und dessenTransport nach Duisburg und in die Rhein-Ruhr-Region. Wichtige Botschaft:Transformation ist Teamwork. Auf dem Israel-Panel wurde beispielsweise die Frageerörtert: Wie können Start-ups Duisburg auf dem Weg zur grünsten Industriestadtunterstützen? Ein weiteres Thema: die deutsch-türkische Energiepartnerschaft alsVorreiter der Grünen Transformation. Auch beim China-Forum drehte sich alles umdas Zukunftsthema Nachhaltigkeit. Das übereinstimmende Credo lautete: Alleineist man vielleicht schneller, zusammen kommt man aber weiter.Vielfältiges Programm mit internationalen PerspektivenDie Panels ermöglichten den rund 100 Teilnehmern tiefe Einblicke und liefertenInformationen zu Best Practices aus den Niederlanden, der Türkei, Israel undChina aus erster Hand. Darüber hinaus bot die Veranstaltung ein umfangreichesProgramm zur Förderung von Business- und Kulturkontakten. Der International Dayhat bewiesen, dass Duisburg eine wichtige Rolle in der weltweiten Wirtschaftspielt. Gleichsam wurden die internationalen Beziehungen der Stadt gestärkt.Breites PartnerbündnisDie DBI bedankt sich bei ihren Partnern des ersten International Days: StadtDuisburg, Gemeente Arnheim, Hy.Region.Rhein.Ruhr, Business Metropole Ruhr,Hydrogen Metropole Ruhr, AHK Israel, Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland,The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen, NRW.Global Business.