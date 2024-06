TAGESVORSCHAU Termine am 27. Juni 2024 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. Juni 2024 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 10:00 CHE: Züblin, Hauptversammlung 10:00 DEU: …