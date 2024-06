Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax etwas nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.155 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nachdem es zum Handelsbeginn für den Index noch nach oben gegangen war, hatte er zum Nachmittag hin immer weiter nachgelassen und sich am Ende nicht mehr zurück ins Plus kämpfen können. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss Sartorius, SAP und Adidas, die größten Abschläge gab es bei Airbus, BMW und BASF.









"Viel Bewegung also im Handelsverlauf an der Frankfurter Börse, aber unter dem Strich kommt der Dax derzeit nicht wirklich vom Fleck", so Oldenburger. "Daran können auch Aussagen zur weiteren Zinspolitik der EZB nichts ändern." Ratsmitglied Olli Rehn halte zwei weitere Senkungen in der Eurozone für vernünftig und habe sich damit bislang am deutlichsten zum Zinssenkungspfad in den kommenden Monaten geäußert, fügte der Marktexperte hinzu.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0684 US-Dollar (-0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9364 Euro zu haben.



"Der Deutsche Aktienindex musste heute erneut den Versuch, die Erholung über 18.350 Uhr Punkten fortzusetzen, abbrechen", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets. "Punkt 10 Uhr übernahmen die Bären wieder das Kommando auf dem Parkett und schickten den Index zurück in Richtung 18.000er-Marke." Weitere Schwäche dürften sich die Bullen damit nicht erlauben, sonst könnte es in einem nächsten Schritt deutlich unter die psychologische Unterstützung gehen."Viel Bewegung also im Handelsverlauf an der Frankfurter Börse, aber unter dem Strich kommt der Dax derzeit nicht wirklich vom Fleck", so Oldenburger. "Daran können auch Aussagen zur weiteren Zinspolitik der EZB nichts ändern." Ratsmitglied Olli Rehn halte zwei weitere Senkungen in der Eurozone für vernünftig und habe sich damit bislang am deutlichsten zum Zinssenkungspfad in den kommenden Monaten geäußert, fügte der Marktexperte hinzu.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0684 US-Dollar (-0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9364 Euro zu haben.