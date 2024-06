Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.164,19 Punkten und verzeichnet damit ein Minus von 0,16%. Auch der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht mit 25.381,75 Punkten um 0,43% im Minus. Der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, fällt noch deutlicher und liegt bei 14.298,40 Punkten, was einem Rückgang von 0,73% entspricht. Im Gegensatz dazu zeigt der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, eine positive Entwicklung und notiert bei 3.332,94 Punkten, was einem Plus von 0,71% entspricht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine leicht negative Tendenz. Der Dow Jones steht aktuell bei 39.084,01 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,07%. Der S&P 500 notiert bei 5.465,27 Punkten und liegt damit 0,10% im Minus. Insgesamt zeigt sich ein durchwachsenes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere die Technologiewerte im TecDAX heute eine positive Ausnahme darstellen.Die Topwerte im DAX waren SAP mit einem Anstieg von 2.53%, gefolgt von Sartorius Vz.mit 1.87% und adidas mit 1.84%. Auf der anderen Seite verzeichneten BASF einen Rückgang von -2.33%, gefolgt von BMW mit -2.53% und Airbus mit einem deutlichen Rückgang von -9.41%.Im MDAX konnten Carl Zeiss Meditec mit einem Anstieg von 3.11%, Befesa mit 3.09% und Kion Group mit 2.92% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren TUI mit einem Rückgang von -4.91%, gefolgt von Delivery Hero mit -6.12% und HelloFresh mit -7.18%.Die Topwerte im SDAX waren ATOSS Software mit einem Anstieg von 2.73%, SUESS MicroTec mit 2.43% und ProSiebenSat.1 Media mit 2.28%. Die Flopwerte waren Deutz mit einem Rückgang von -4.03%, gefolgt von PATRIZIA mit -4.41% und SMA Solar Technology mit -4.84%.Im TecDAX konnten Carl Zeiss Meditec mit einem Anstieg von 3.11%, ATOSS Software mit 2.73% und SAP mit 2.53% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Eckert & Ziegler mit einem Rückgang von -2.62%, gefolgt von Energiekontor mit -2.88% und SMA Solar Technology mit -4.84%.Die Topwerte im Dow Jones waren Amazon mit einem Anstieg von 2.47%, gefolgt von Apple mit 2.06% und Walmart mit 1.42%. Die Flopwerte waren Amgen mit einem Rückgang von -1.36%, gefolgt von Chevron Corporation mit -1.51% und Travelers Companies mit -1.89%.Im S&P 500 konnten Fedex mit einem Anstieg von 14.43%, Albemarle mit 5.71% und Campbell Soup mit 3.48% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Qualcomm mit einem Rückgang von -2.83%, gefolgt von Super Micro Computer mit -3.69% und HP mit -3.82%.