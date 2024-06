"Skyhawk hat an unserem Schweizer Standort in Basel bisher enorme wissenschaftliche Fortschritte erzielt", sagte Sergey Paushkin, Chief Scientific Officer von Skyhawk Therapeutics. "Diese neuen Räumlichkeiten helfen uns, unser hochkarätiges wissenschaftliches Team und unsere Fähigkeiten auszubauen, während wir daran arbeiten, die Behandlung von Krankheiten zu revolutionieren und Therapien für einige der schwierigsten Krankheiten der Welt zu entwickeln."

BOSTON, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige niedermolekulare Therapien entwickelt, die darauf abzielen, kritische RNA-Ziele zu modulieren, gab heute seine Expansion in neue, hochmoderne Labore in Superlab Suisse, in Basel, Schweiz, bekannt.

"Dies ist eine aufregende Zeit für Skyhawk", sagte Clint Musil, Chief Executive Officer von Skyhawk Therapeutics. "Da unser erstes Programm zur Behandlung der Huntington-Krankheit in der Klinik Fortschritte macht und unser zweites Programm, SKY-1214, kurz vor dem Eintritt in die Klinik steht, haben wir unsere Laborfläche in Basel verdoppelt, um eine Reihe vielversprechender INDs voranzutreiben. Superlab Suisse ist ein führender Anbieter von innovativem Forschungsraum und der grösste private Laborraum in der Schweiz mit dem Ziel, eine dynamische Infrastruktur für den Schweizer Life-Science-Sektor bereitzustellen. Skyhawk freut sich, Teil dieses wachsenden Biotechnologiezentrums in Basel zu sein."

Informationen zu Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger niedermolekularer Therapien konzentriert, die kritische RNA-Zielmoleküle modulieren und die Behandlung von Patienten mit einigen der schwierigsten Krankheiten der Welt revolutionieren sollen. Skyhawks Entdeckungskompetenz basiert auf der firmeneigenen Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, die darauf ausgelegt ist, RNA-Spleißziele und kleine Moleküle in einem breiten Spektrum von Therapiegebieten und Krankheitszuständen zu bewerten, zu identifizieren und zu testen. Skyhawk hat Kooperationen mit BMS, Biogen, Genentech, Merck, Sanofi, Takeda, Vertex und Ipsen aufgebaut, die die neuartige Plattform von Skyhawk in verschiedenen Krankheitsbereichen wie neurodegenerative Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Onkologie nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.skyhawktx.com.

Informationen zu die Skyhawk-Plattform

Die Skyhawk-Plattform integriert vier unterschiedliche und komplementäre Datensätze in schnell wachsende maschinelle Lernmodelle und beschleunigt so die Entwicklung von auf RNA abzielenden niedermolekularen Wirkstoffkandidaten für eine Reihe von Zielen. SKYSTAR, ein System zur Bewertung von Zielmolekülen, das Daten aus öffentlichen und proprietären bioinformatischen, strukturellen und computergestützten biologischen Datensätzen integriert, um hochwertige RNA-Targets zu priorisieren. SKYLIBRARY, eine einzigartige, speziell angefertigte und schnell wachsende Bibliothek von RNA-Zielverbindungen. SKYSEQ, ein firmeneigenes Multiplex-Screening-System, das gleichzeitig Dutzende von hochwertigen Targets aus einer Reihe von RNA-Strukturmotiven testet, um Substanzen zu identifizieren, die für ein bestimmtes Krankheitsziel selektiv sind. Und SKYAI, unser Toolset für maschinelles Lernen, das Daten aus SKYSTAR, medizinischer Chemie, Tierstudien, toxikologischen Daten und klinischen Programmen integriert, um die nächste Generation neuartiger RNA-Spleißmodulatoren voranzutreiben.

