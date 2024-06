TAIPEI, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Taiwan ist führend auf dem globalen Markt für Hardware-Werkzeuge und wird vom 16. bis 18. Oktober im Taichung International Exhibition Center die International Hardware Expo Taiwan & Taiwan International Tools & Hardware Expo (IHT x TiTE) ausrichten. Diese Veranstaltung wird bahnbrechende Fortschritte in der KI-Fertigung und der Netto-Null-Nachhaltigkeit hervorheben.

Enthüllung einer neuen Ära der KI-Fertigung und der Netto-Null-Nachhaltigkeit in Taichung

Taiwan: Der Schlüssel zum Ökosystem der globalen Hardware-Industrie

Taiwan leistet Pionierarbeit für ein revolutionäres Ökosystem in der Hardware-Industrie, indem es IT-Know-how von Weltrang mit nachhaltiger Entwicklung verbindet, um eine widerstandsfähige Lieferkette zu schaffen. Nachdem Taiwan während der COVID-19-Pandemie eine entscheidende Rolle gespielt hat, steht es nun an der Spitze der Einführung von KI-Technologie und der Netto-Null-Umstellung. Auf der IHT x TiTE können die Teilnehmer die Zukunft erkunden.

Taiwan: Ihr erster Partner für Netto-Null-Nachhaltigkeit

Als wichtiger globaler Anbieter von hochwertigen Hardware-Werkzeugen unterstützt Taiwan seine Kunden bei der Erreichung von Netto-Null-Emissionszielen. Über 90 % der taiwanesischen Unternehmen haben eine Kohlenstoffbilanz erstellt, und mehr als 70 % haben einen Netto-Null-Prozess eingeleitet. Während globale Kunden ihre Strategien entwickeln, treiben taiwanesische Unternehmen ihre Initiativen voran, was Taiwan zu einem idealen Partner für nachhaltige Hardware-Tools macht.

Erforschung von KI-Technologieanwendungen in Hardware-Tools

Taiwan ist führend bei der Integration von KI in industrielle Produktionsprozesse. Das Know-how der Nation erstreckt sich auf verschiedene Branchen, darunter Unterhaltungselektronik, Mode und Industrieprodukte. Auf der IHT x TiTE können die Besucher Einblicke in KI-Anwendungen in der Hardware-Werkzeugindustrie gewinnen, von Materialien über Ausrüstung bis hin zu Prozessen.

Beschaffungslösungen aus einer Hand: Taichung, Taiwan

Taiwan ist führend auf dem Gebiet der Hardware-Werkzeuge und verfügt über umfangreiche Forschungs- und Entwicklungs- sowie Fertigungskapazitäten. Die IHT x TiTE Exhibition in Taichung, dem Herzen der taiwanesischen Hardware-Industrie, bietet eine umfassende Beschaffungsplattform. Globale Einkäufer können die Fabriken der Hersteller innerhalb einer Stunde besuchen, was effiziente Auftragsverhandlungen erleichtert. Führende Unternehmen sichern sich Lieferpartner in Taiwan, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Präsentation des weltweit stärksten Ökosystems für Hardware-Industrie

Die gemeinsam von Lanza International Co., Ltd. und dem taiwanesischen Verband der Handwerkzeughersteller organisierte IHT x TiTE präsentiert Taiwans umfassendes Ökosystem der Eisenwarenindustrie. Die diesjährige Ausstellung bietet 7 Hauptthemen und über 400 Aussteller aus mehr als 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website oder kontaktieren Sie die Organisatoren unter IHT@lanzsexpo.com.

* Weitere Informationen und die Anmeldung für den #Kostenlosen Eintritt zur Ausstellung finden Sie unter: https://www.hardwareexpotw.com/en-us

* Siehe Standinformationen: https://lihi.cc/orvHl

* Tel: +886-2-7746-2868

* E-Mail: marketing@lanzaexpo.com

*Kontakt: Genny Chiang

