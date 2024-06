BERLIN, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Während des Finales der 31. Terra Wortmann Open (Halle Open), das von der Association of Tennis Professionals (ATP) am 21. Juni in der deutschen OWL-Arena ausgetragen wurde, fungierte die High-End-Elektrohaushaltsgerätemarke CHiQ als offizieller globaler Partner. Die Partnerschaft ist für CHiQ nach dem Sponsoring des FIS Ski World Cup 2023 ein weiterer Vorstoß in das europäische Sportmarketing, mit dem das Unternehmen seine Präsenz in der globalen Sportarena ausbauen will.

Jared Yang, Geschäftsführer von CHiQ Europe Electric S.r.o., sagte: „Diese Meisterschaft steigert nicht nur unsere Markenbekanntheit, sondern trägt auch dazu bei, eine emotionale Verbindung zu den Verbrauchern herzustellen. Wir gehen davon aus, dass die Marke CHiQ durch dieses Tennisevent bei den europäischen Verbrauchern auf große Resonanz stößt und wir uns in ihren Köpfen als bevorzugte Marke positionieren werden."