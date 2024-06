HealWELL AI Registered (A) investiert strategisch in xAI für Gesundheits-Sprachmodelle HEALWELL AI investiert 2 Millionen USD in "xAI", um große Sprachmodelle für das Gesundheitswesen zu entwickeln. Durch den Investmentfonds "Think First Principles" von Massimo Agostinelli erhält HEALWELL Zugang zu exklusiven Entwicklerprogrammen und …