NEW YORK (dpa-AFX) - Im Zuge der allgemeinen Begeisterung rund um das Megathema Künstliche Intelligenz haben die Aktien von Amazon am Mittwoch eine wichtige Hürde übersprungen. Die Papiere des Online-Händlers knackten erstmals beim Börsenwert die Marke von zwei Billionen US-Dollar. Zuletzt zogen die Anteilsscheine um 3,3 Prozent auf 192,46 Dollar an und zählten damit zu den besten Werten im technologielastigen Nasdaq 100 . Dieser bewegte sich kaum vom Fleck.

In puncto Börsenwert liegen die Aktien der Google-Mutter Alphabet noch knapp vor Amazon. Dann folgen mit weitem Abstand und in dieser Reihenfolge die Papiere des Chipherstellers Nvidia , des Computerkonzerns Apple und des Computerkonzerns Microsoft , der aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Alle drei sind an der Börse derzeit jeweils mehr als drei Billionen Dollar schwer./la/jha/