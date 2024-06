Aktien Osteuropa Schluss Gewinne in Budapest und Moskau - Verluste in Warschau An den Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Mittwoch die Handelsplätze in Budapest und Moskau mit Gewinnen gegen die trübe Stimmung an den europäischen Leitbörsen gestemmt. In Warschau gab es leichte Verluste, während der Prager Leitindex …