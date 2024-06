LONDON, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Der führende internationale Kryptowährungs-Brokerage-Service Instacoins hat heute mit der Buchung von mehr als 100 Privatflügen über Kryptowährung einen wichtigen Meilenstein in seiner Partnerschaft mit dem in Großbritannien ansässigen Privatjet-Charterunternehmen Sandbanks Jets erreicht.

Dies ist ein bedeutender Moment für die Kryptobranche, die sich als praktikable Alternative zu den traditionellen Bankmethoden präsentiert. Ihre zunehmende Beliebtheit und Legitimität hat dazu geführt, dass sich viele Menschen für seinen einfachen Zugang und Transfer entscheiden. Für Unternehmen können Kryptowährungen solide und eindeutige Vorteile bieten, indem sie helfen, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und eine ganz neue Zielgruppe anzuziehen.

Sandbanks Jets bietet seinen Kunden seit vielen Jahren außergewöhnliche Erlebnisse und hat vor kurzem als Antwort auf die steigende Nachfrage des Marktes Kryptowährungen als Zahlungsmittel eingeführt. Dazu haben sie sich mit Instacoins zusammengetan, einem Maklerdienst für Kryptowährungen, der es Unternehmen wie Sandbanks ermöglicht, Kryptozahlungen zu vereinfachen.

Diese strategische Entscheidung von Sandbanks hat zu einem stetigen Anstieg der Buchungen im Jahresvergleich geführt. Der wichtige Meilenstein von 100 Flügen, die erfolgreich über Kryptowährungszahlungen gebucht wurden, bedeutet eine Stärkung der Einnahmen, der Kundenakquise und der Kundenbindung insgesamt.

„Als Anbieter von Privatjet-Charterdiensten sind Kryptowährungen eine Zahlungsoption, die viele unserer vermögenden Kunden bevorzugen", so Jules Coughlan. Leiter der Finanzabteilung, Sandbanks. „Die Nutzung einer Börse wie Instacoins vereinfacht den Prozess und ist für uns risikoarm, da wir den benötigten Betrag in Fiat-Währung und nicht in Kryptowährung erhalten, die volatil sein kann."

Krypto wird zur bevorzugten Zahlungsmethode für vermögende Privatpersonen

Viele Jahre lang wurden Kryptowährungen nur als eine weitere Spekulationsblase abgetan, die irgendwann platzen würde. In jüngster Zeit haben sich digitale Währungen jedoch als dauerhafte und legitime Anlageklasse etabliert.

Seit 2018 überbrückt Instacoins die Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und Kryptowährungen und ermöglicht Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, Kryptowährungen zu kaufen, zu versenden und zu speichern. Aber vor allem vermögende Privatpersonen (HNWI) haben Krypto als eines ihrer bevorzugten Zahlungsmittel angenommen. Dies hat zu einem Anstieg der Nachfrage in Bereichen wie Immobilien, Luxusreisen, Privatjet-Leasing und Luftcharterdienstleistungen geführt.

Dieser stetige Aufwärtstrend ist besonders bei Premium-Dienstleistungen zu beobachten. In diesem Segment stellen Kryptowährungen eine sichere Möglichkeit für HNWIs dar, eine Zahlung schnell und sicher zu tätigen und dabei Überweisungsgebühren und Wechselkurse zu vermeiden.

Der anhaltende Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Sandbanks und Instacoins zeigt, wie weit Kryptowährungen in kurzer Zeit gekommen sind, und bietet eine Blaupause für künftige Krypto-Zahlungsmodelle auf dem Luxusgütermarkt.

„Sandbanks ist ein perfekter Partner für uns", erklärt Kris Farrugia, Head of Operations, Instacoins. „Was mit einigen wenigen Transaktionen begann, ist stetig gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Das Team von Sandbanks besteht auf den höchsten Qualitätsstandards, was die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer personalisierten Dienstleistungen sehr erleichtert."

Um mehr über Instacoins zu erfahren, besuchen Sie https://www.instacoins.com.

Informationen zu Instacoins

Bei Instacoins streben wir eine Welt an, in der jeder sein finanzielles Vermögen einsetzen, kontrollieren und per Mausklick investieren oder versenden kann.

Unser Ziel ist es, Barrieren zu beseitigen und Reibungsverluste zu reduzieren, indem wir einen Krypto-Finanzdienst anbieten, der sicher, zugänglich, schnell und einfach zu nutzen ist und jedem ermöglicht, ohne Vorkenntnisse oder Erfahrung in Kryptowährungen zu investieren.

