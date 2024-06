REVOLVE GROUP, INC. ERWIRBT EINE MEHRHEITSBETEILIGUNG AM FRANZÖSISCHEN COUTURE-HAUS ALEXANDRE VAUTHIER Strategische Akquisition erweitert die Marken REVOLVE und FWRD House of Brands und bereichert das Modeangebot von REVOLVE um die zeitlose Haute Couture Wertarbeit von Alexandre Vauthier LOS ANGELES, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ - REVOLVE Group, Inc. …