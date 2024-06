Laut Präsentationsfolien, die auf Websites für chinesische Drittanbieter veröffentlicht wurden, könnte Amazon die Waren direkt aus China an die Kunden versenden. Bisher hatte Amazon chinesische Händler ermutigt, Logistikdienste zu nutzen, um die Waren in US-Lagern konzentrieren.

"Wir erkunden stets neue Wege, um mit unseren Verkaufspartnern zusammenzuarbeiten und unsere Kunden mit größerer Auswahl, niedrigeren Preisen und mehr Komfort zu begeistern", sagte Amazon-Sprecherin Maria Boschetti laut Bloomberg in einer Stellungnahme.

Medienberichten zufolge kursiert bereits eine Einladung von Amazon zu einer Auftaktveranstaltung am 5. Juli in Yiwu, einem bekannten Produktions- und Exportzentrum in der ostchinesischen Provinz Zhejiang.

Erst kürzlich hatte Amazon die Gebühren für den Verkauf preisgünstiger Kleidung gesenkt - die Maßnahme galt als Versuch, mit den Schleuderpreisen von Shein zu konkurrieren.

Neuer Meilenstein für die Aktie

Die Amazon-Aktie kletterte am Mittwoch um 3,9 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 194 US-Dollar. Die Aktie konnte erstmals die Marke von 2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung knacken.

Die Analysten von Bank of America hatten in einer neuen Studie zur Aktie ihr Kursziel von 210 auf 220 US-Dollar erhöht. Grund f+r den Optimismus sei vor allem die gestiegene Effizienz im Logistik-Bereich.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 193,5USD auf Nasdaq (26. Juni 2024, 23:55 Uhr) gehandelt.





