Eine aktuelle Umfrage von Jefferies zum KI-Nutzungsverhalten zeigt, dass Alphabet, insbesondere Google, in der Wahrnehmung der Verbraucher führend im Bereich Künstliche Intelligenz ist. Über 60 Prozent der Befragten können sich vorstellen, eine KI-Suchplattform zu nutzen, die nicht von Google stammt. Obwohl OpenAI bei der Anwendung am Arbeitsplatz führend ist, kann sich Google dennoch auf dem zweiten Platz behaupten. Die beliebtesten Anwendungen von KI sind die Zusammenfassung von Informationen und die Unterstützung bei der Korrespondenz.

Jefferies-Analyst Thill hebt das Kursziel für Alphabet von 200 auf 215 Dollar an und empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Er betont, dass Alphabet gut positioniert ist, um von den digitalen und mobilen Werbetrends zu profitieren. Trotz der Herausforderungen in Bezug auf die Konsumentenpräferenzen sieht Jefferies das Kerngeschäft der Suchmaschine und die damit verbundenen Werbeeinnahmen weiterhin als attraktiv an. Es wird erwartet, dass Google Cloud, zusammen mit anderen Produkten wie Google Home, Pixel und YouTube TV, weiteres Wachstum für Alphabet antreiben wird.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Nutzung von KI im Job an Bedeutung gewinnt. Die Bereitschaft der Verbraucher, für KI-Anwendungen zu bezahlen, ist jedoch gering. Trotzdem bieten KI-Synergien noch reichlich Potenzial für Unternehmen.

Insgesamt zeigt die Jefferies-Umfrage, dass Alphabet, insbesondere Google, eine starke Position im Bereich Künstliche Intelligenz hat und gut aufgestellt ist, um von den aktuellen Trends zu profitieren. Die Anhebung des Kursziels für Alphabet spiegelt das Vertrauen der Analysten in die Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 183,9EUR auf Nasdaq (27. Juni 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.