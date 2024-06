Der Euro konnte im US-Handel einen Teil seiner Tagesverluste wettmachen und kostete zuletzt 1,0715 Dollar. Die Unsicherheit vor der ersten Runde der französischen Parlamentswahl belastete den Euro weiterhin. Konjunkturdaten aus Spanien fielen stärker als erwartet aus, konnten dem Euro jedoch keinen Auftrieb verleihen. In den USA sank das Verbrauchervertrauen stärker als erwartet, was den Dollar nicht belastete.

Am selben Tag legte der Euro weiter zu und kostete gegen Mittag 1,0723 US-Dollar. Die Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit zwischen der EU und China stützte die Finanzmärkte. Schwache Daten aus der deutschen Wirtschaft wurden kurzzeitig durch das Ifo-Geschäftsklima und die Einkaufsmanagerindizes beeinflusst. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater kommentierte, dass die deutsche Wirtschaft den Anschluss an die Weltwirtschaft zu verlieren droht und die Rahmenbedingungen für die Produktion in Deutschland verbessert werden müssen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 1,069USD auf Forex (27. Juni 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.