Der Spezialchemiekonzern und Kunststoffhersteller Covestro plant umfangreiche Sparmaßnahmen, um unabhängig von einer möglichen Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bleiben. Adnoc hat sein Übernahmeangebot auf 62 Euro je Aktie erhöht, was zu einem Anstieg des Aktienkurses von Covestro geführt hat. Covestro plant Einsparungen von 400 Millionen Euro jährlich bis Ende 2028, wobei betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden sollen. Trotz der Sparmaßnahmen bekräftigt das Unternehmen, weiterhin in die deutschen Standorte zu investieren.

Die Ankündigung des Sparprogramms und die Verschlankung des Konzerns haben am Markt positiv aufgenommen, was zu einem weiteren Anstieg der Aktie von Covestro geführt hat. Die Aktie notiert derzeit bei rund 55 Euro, was immer noch unter dem Angebotspreis von Adnoc liegt. Analysten sind weniger optimistisch und sehen den fairen Wert der Aktie bereits erreicht. Dennoch bietet die Aktie Arbitrage-Chancen und eine charttechnisch aussichtsreiche Lage, was Anlegern eine spannende Chance bietet.