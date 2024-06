Amazon plant, mit einem neuen Online-Discounter den chinesischen Discount-Riesen Temu und Shein Konkurrenz zu machen. Die Waren sollen direkt aus China an die Kunden versendet werden, anstatt sie in US-Lagern zu konzentrieren. Die Plattform wird vorerst nur für eingeladene Verkäufer zugänglich sein und soll einen eigenen Bereich auf der Amazon-Website einnehmen. Durch die Senkung der Gebühren für den Verkauf preisgünstiger Kleidung versucht Amazon bereits, mit den Schleuderpreisen von Shein zu konkurrieren.

Amazon lässt nun auch Dienstleistungen für Händler auf seinem Online-Marktplatz von Künstlicher Intelligenz erzeugen, darunter Produktbeschreibungen, Marketingtexte, Bilder und Werbung. Die KI kann kreative Aufgaben übernehmen, die bisher menschliche Domäne waren, und erzielt eine höhere Click-Through-Rate bei Werbeanzeigen. In Deutschland sind 47.500 Händler auf dem Amazon-Marktplatz vertreten und verkauften im vergangenen Jahr 750 Millionen Produkte.

Amazon kündigte weitere Investitionen in Deutschland in Höhe von zehn Milliarden Euro an, wovon 8,8 Milliarden in den Ausbau der Cloud-Dienstleistungen fließen sollen. Die restlichen 1,2 Milliarden Euro sind für Logistik, Robotik und den Bau von zwei neuen Unternehmenszentralen in München und Berlin vorgesehen.

Die geplante Einführung des neuen Online-Discounters und die Nutzung von KI-Dienstleistungen für Händler zeigen, dass Amazon weiterhin auf Innovation und Effizienz setzt, um seine Marktposition zu stärken und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 193,6EUR auf Nasdaq (27. Juni 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.