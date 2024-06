Die Meyer Burger Technology AG hat bedeutende Fortschritte bei der Verlagerung ihres Kerngeschäfts in die USA gemacht. Der Hochlauf der Produktion von Solarmodulen in Goodyear, Arizona, hat begonnen, nachdem das Fabrik-Audit bestanden wurde. Zudem wurde eine strategische Partnerschaft mit einem führenden US-Technologiekonzern zur Ausweitung der Aktivitäten in den USA in Anbahnung gebracht. Ein langfristiger Abnahmevertrag mit einem neuen Großkunden über 1,75 Gigawatt über drei Jahre wurde abgeschlossen, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere zwei Jahre. Die Finanzierung des Solarzellenwerks in Colorado macht ebenfalls Fortschritte, mit dem Ziel, die 45X-Finanzierung bis Mitte des dritten Quartals abzuschließen.

Das neue Solarmodulwerk in Goodyear, Arizona, hat die Produktion aufgenommen, wobei die benötigten Solarzellen weiterhin aus dem deutschen Standort in Thalheim geliefert werden. Eine strategische Partnerschaft mit einem führenden US-Konzern wird es Meyer Burger ermöglichen, Solarmodule in den USA mit einheimischen Komponenten herzustellen. Ein weiterer Abnahmevertrag mit einem US-amerikanischen Energieunternehmen über bis zu 600 Megawatt pro Jahr wurde geschlossen.