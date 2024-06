Die Investmentbank Exane BNP hat am Montag eine Abstufung für SMA Solar vorgenommen, was jedoch nicht zu einer weiteren Talfahrt der Aktie führte. Nachdem der Kurs zuletzt auf ein Tief seit mehr als zwei Jahren gefallen war, konnte sich die Aktie leicht erholen und verzeichnete am Nachmittag ein Plus von 3,5 Prozent auf 29,02 Euro. Analysten reihen sich mit ihren Abstufungen in die Reihe von negativen Einschätzungen ein, wobei einige Anleger hoffen, dass die Aktie möglicherweise ihren Tiefpunkt erreicht hat. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 53 auf 31 Euro gesenkt, bleibt jedoch bei der Einstufung "Hold". Eine Nachfrageerholung sei schwer einzuschätzen, so der Analyst Lasse Stüben.

Die Prognose des Solarzulieferers SMA Solar wurde nach unten korrigiert, da das Unternehmen aufgrund voller Lagerbestände kleinere Ziele für das laufende Geschäftsjahr setzen musste. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird voraussichtlich nur noch bei 80 bis 130 Millionen Euro liegen, deutlich unter der bisherigen Prognose von 220 bis 290 Millionen Euro. Dies könnte sich auch auf den Gewinn des Unternehmens auswirken, da die Abschreibungen eine große Unbekannte darstellen.

Einige Anleger äußerten Bedenken hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmens und des Aktienkurses. Trotzdem machen einige darauf aufmerksam, dass SMA Solar noch Gewinne erwirtschaftet und der Solarmarkt eigentlich boomt. Es wird vermutet, dass Leerverkäufer den Kurs weiter drücken könnten, was zu einer unsicheren Zukunft für die Aktie führen könnte. Einige Anleger ziehen es in Betracht, schwierige Titel wie SMA Solar frühzeitig zu verlassen, um Verluste zu vermeiden.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 26,34EUR auf Lang & Schwarz (27. Juni 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.