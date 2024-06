Lufthansa plant, die neue Gesellschaft mit fünf Flugzeugen auszustatten und in diesem Jahr für Kurz- und Mittelstrecken einzusetzen. Frankfurt soll im nächsten Jahr als zweite Basis folgen, und die Flotte soll um mindestens acht weitere Jets erweitert werden. Weitere 40 Flugzeuge sind für die Zeit ab 2026 bestellt. Die Passagiere werden den Neustart kaum bemerken, da die neue Gesellschaft vollständig in die Systeme der Lufthansa integriert ist und nur dort gebucht werden kann.

Zusätzlich kündigte die Lufthansa an, ab dem kommenden Jahr eine Umweltgebühr für Flüge zu erheben, um die Kosten für Umweltauflagen der EU weiterzugeben. Die Gebühr richtet sich nach der Fluglänge und beträgt zwischen 1 und 72 Euro. Die Passagiere können weiterhin individuelle Zahlungen leisten, um die Klimafolgen eines Fluges zu mildern.

Polen plant den Bau eines neuen Zentralflughafens in der Nähe von Warschau, der 2032 in Betrieb gehen soll und für bis zu 34 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt ist. Die Kosten werden auf 30 Milliarden Euro geschätzt, und eine Expansion der polnischen Fluggesellschaft Lot ist ebenfalls geplant. Die Regierung unter Regierungschef Donald Tusk hält am Bau des Großflughafens fest, will das Projekt jedoch an die Bedürfnisse des Landes anpassen und von politischer Propaganda abkoppeln. Die Lot soll bis 2032 auf 135 Flugzeuge erweitert werden und rund 60 Prozent der Verbindungen von dem neuen Großflughafen aus bestreiten.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 5,757EUR auf Lang & Schwarz (27. Juni 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.