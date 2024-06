Die The Platform Group AG plant eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und einen jährlichen festen Zinssatz zwischen 8 % und 9 %. Der Nettoemissionserlös soll für das weitere Wachstum durch Akquisitionen, die Rückführung von Verschuldung und allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 26. Juni und endet am 03. Juli 2024.

Die Unternehmensanleihe wird nach norwegischem Recht konzipiert und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Der endgültige Zinssatz wird nach Ende der Angebotsfrist festgelegt. Der Emissionserlös soll für Unternehmensakquisitionen, die Rückführung von Verschuldung, Investitionen in die TPG Software-Plattform und allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden.