Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA hat bekannt gegeben, dass sie das norwegische Softwareunternehmen Pridok AS übernommen hat. Pridok AS entwickelt und vertreibt das Arztinformationssystem "Pridok EPJ" für Norwegen, das vollständig webbasiert ist und eine hohe Benutzerfreundlichkeit bietet. Diese Übernahme stärkt die Marktposition von CompuGroup Medical in Nordeuropa und legt den Grundstein für weiteres Wachstum. Norwegen und die skandinavischen Märkte insgesamt sind stark digitalisiert, und Pridok AS erfüllt die zukünftigen Anforderungen eines modernen Gesundheitssystems.

Die Brüder Jørgen, Jørn und Frode Gilberg gründeten Pridok AS im Jahr 2013 in Tønsberg, Norwegen, und werden auch nach der Übernahme weiterhin aktiv an der Geschäftsführung beteiligt sein. Der Kaufpreis für 100 % der Anteile beläuft sich auf rund EUR 35,7 Mio., mit zusätzlichen Earn-Out-Zahlungen von bis zu rund EUR 16,3 Mio. basierend auf der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Im Jahr 2023 erzielte Pridok AS einen Umsatz von EUR 4,1 Mio., was einem Wachstum von 32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.