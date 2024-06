Die Apontis Pharma AG ist ein führendes Specialty Pharma-Unternehmen in Deutschland, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von 'Single Pills' und anderen Medikamenten für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen spezialisiert hat. Single Pills sind Kombinationspräparate, die zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe enthalten und die Therapietreue der Patienten verbessern sowie die Behandlungskosten senken.

Die First Berlin Equity Research GmbH hat am 24.06.2024 die Coverage von APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5/ Bloomberg: APPH GR) aufgenommen. Der Analyst Christian Orquera hat die Aktie mit einem Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 17,00 bewertet.

Das Jahr 2023 war für Apontis Pharma AG herausfordernd, mit Umsatzrückgängen und erheblichen EBITDA-Verlusten. Der neue CEO, Herr Wohlschlegel, hat Maßnahmen ergriffen, um das Unternehmen zu restrukturieren und effizienter zu machen. Dazu gehörten Personalabbau, eine neue Marketingstrategie und ein exklusiver Marketingvertrag mit Novartis für zwei Asthma-Medikamente.

Nach starken Finanzergebnissen im ersten Quartal 2024 sieht First Berlin Equity Research die Apontis Pharma AG in einer guten Position, um den Markt für Single Pills weiter zu durchdringen. Basierend auf ihrem DCF-Modell haben sie die Coverage mit einem Kaufrating und einem Kursziel von EUR 17,00 gestartet, was einem Potenzial von über 100% gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht.

Am 27.06.2024 hat die APONTIS PHARMA AG bekannt gegeben, dass CFO Thomas Zimmermann in den Vorstand berufen wurde, um das Ressort Finanzen zu stärken und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Zimmermann wird die Bereiche Finanzen, Investor Relations, Compliance, Vertragsmanagement, IT und ESG verantworten.

Insgesamt wird die strategische Weiterentwicklung von APONTIS PHARMA AG durch die Berufung von Thomas Zimmermann in den Vorstand und die positiven Finanzergebnisse gestärkt. Die Analysten von First Berlin Equity Research sehen das Unternehmen als vielversprechende Turnaround-Story und empfehlen den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von EUR 17,00.

Die APONTIS PHARMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 8,50EUR auf Lang & Schwarz (27. Juni 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.