Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gefallen, wobei der Euro-Bund-Future um 0,26 Prozent auf 132,22 Punkte sank. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,43 Prozent. Anleger sollten auf Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich achten, da die Konsumstimmung in beiden Ländern etwas eingetrübt ist. In Frankreich könnten die bevorstehenden Parlamentswahlen eine Rolle spielen. Finnlands Notenbankchef Olli Rehn erwartet weitere Zinssenkungen der EZB. In den USA werden am Nachmittag Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag ebenfalls gefallen, wobei der Euro-Bund-Future um 0,19 Prozent auf 132,28 Punkte sank. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,43 Prozent. Die Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit zwischen der EU und China stützte die Finanzmärkte, während schwache Daten aus der deutschen Wirtschaft die Kurse kurzzeitig stützten. In Frankreich entspannte sich die Lage etwas, aber die anstehenden Parlamentswahlen sorgen weiter für Verunsicherung. Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch im Tagesverlauf ihre Kursverluste ausgeweitet, wobei der Euro-Bund-Future um 0,43 Prozent auf 132,00 Punkte fiel. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,45 Prozent. Schwache Daten zur Konsumstimmung aus Deutschland und Frankreich sowie die Erwartung weiterer Zinssenkungen der EZB belasteten die Anleihen. Am Montag starteten deutsche Bundesanleihen mit wenig Kursbewegung in die Woche, wobei der Euro-Bund-Future stabil bei 132,50 Punkten lag und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,40 Prozent blieb. Das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland wird auf eine leichte Stimmungsaufhellung hingewiesen, jedoch ist Vorsicht geboten aufgrund enttäuschender Einkaufsmanagerindizes.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 131,8EUR auf Eurex (27. Juni 2024, 07:28 Uhr) gehandelt.