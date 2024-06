Die dormakaba Holding AG wurde vom TIME Magazine als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gelistet. Dies ist eine bedeutende Anerkennung für das Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens. dormakaba wurde aus über 5.000 Unternehmen ausgewählt und bewertet, basierend auf mehr als 20 Nachhaltigkeitskriterien. Das Unternehmen erhielt auch weitere Auszeichnungen für seine Nachhaltigkeitsleistung, darunter eine Goldmedaille von EcoVadis, den Prime Status des ISS ESG Corporate Rating und das AA-Rating von MSCI. Darüber hinaus wurde dormakaba von der Financial Times als einer der "Europe's Climate Leaders" ausgezeichnet.

In einer weiteren Partnerschaft mit Save the Children Schweiz setzt sich dormakaba aktiv gegen Kinderarbeit ein. Das Unternehmen investiert rund eine Million Schweizer Franken in ein Projekt zur Überwindung von Kinderarbeit beim Kobaltabbau in der Demokratischen Republik Kongo. Diese Partnerschaft ist Teil des Engagements von dormakaba, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte einzuhalten und transparente und verantwortungsbewusste Lieferketten zu fördern. Das Projekt zielt darauf ab, betroffene Kinder und Jugendliche in Bergbauzentren der DRK zu unterstützen und langfristige Hilfe zu leisten, indem sie in Schul- oder Ausbildungsprogramme reintegriert werden.

Die Partnerschaft mit Save the Children Schweiz und The Centre for Child Rights and Business unterstreicht das Engagement von dormakaba, potenzielle Kinderarbeit in seiner Lieferkette anzugehen. Diese Initiative bietet betroffenen Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft und zeigt das Bestreben des Unternehmens, aktiv gegen Kinderarbeit vorzugehen. Die Partnerschaft ist auf eine Dauer von zehn Jahren ausgelegt und wird von dormakaba als wichtiger Schritt betrachtet, um die Herausforderungen im artisanalen Kleinbergbau direkt und nachhaltig anzugehen.

