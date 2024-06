Green Bridge Metals Corp. hat eine Option erworben, um eine 80-prozentige Beteiligung am 8.460 Hektar großen "South Contact Zone Project" zu erwerben, das auf Kupfer, Nickel und Platingruppenelemente abzielt. Dies wurde durch eine Vereinbarung mit "Encampment Minerals Inc." erreicht. Die Finanzierung der Explorationsarbeiten in Minnesota wurde durch eine Privatplatzierung sichergestellt, die am 19. Juni 2024 abgeschlossen wurde. Das Unternehmen freut sich über die Partnerschaft und die Möglichkeit, im Duluth Mineral Complex zu explorieren, einem der größten unerschlossenen Mineralvorkommen der Welt.

Der CEO von Green Bridge Metals, David Suda, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft und die geplanten Explorationsarbeiten in den nächsten 12 Monaten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierungssysteme in den Projekten "South Contact Zone" und "Chrome Puddy" in Minnesota und Ontario. Die Arbeiten werden sich auf die Vorbereitung von Bohrungen, die Erlangung von Genehmigungen und geophysikalische Untersuchungen konzentrieren.