Kristel Rouiller wird am 1. November 2024 ihre neue Position antreten, während Bruno Férolles bereits am 1. Oktober 2024 in das Unternehmen eintreten wird. Er wird Jacques Marmier im Direktionsausschuss ersetzen, der nach 28 Jahren bei der Vaudoise-Gruppe in den Ruhestand gehen wird. Die Ernennung dieser beiden erfahrenen Führungskräfte zeigt das Engagement der Vaudoise Versicherungen für eine starke und kompetente Führung.

Darüber hinaus hat die Vaudoise Versicherungen ein Kunstwerk des irischen Künstlers Nigel Peake in ihrem Hauptgebäude installiert. Das monumentale Kunstwerk mit dem Titel "On and Around" verbindet Kunst und Architektur und ist Teil der Renovationsarbeiten am Gebäude. Nigel Peake hat bereits 2014 mit der Vaudoise zusammengearbeitet und wurde erneut beauftragt, das Gebäude künstlerisch zu gestalten. Das Kunstwerk soll nicht nur die Renovierung des Gebäudes begleiten, sondern auch das architektonische Erbe angemessen würdigen.

Die Vaudoise Versicherungen sind einer der zehn grössten Privatversicherer in der Schweiz und bieten hochwertige Versicherungsprodukte und Beratungsdienstleistungen an. Mit den neuen Direktoren und dem Kunstwerk von Nigel Peake zeigt das Unternehmen sein Engagement für Innovation und Exzellenz in allen Bereichen.

Die VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 472EUR auf Lang & Schwarz (27. Juni 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.