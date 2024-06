Micron , ein Speicherchiphersteller und wichtiger Zulieferer von KI-Überflieger Nvidia , hat am Mittwochabend seine Quartalszahlen präsentiert.

Von diesen hatten sich Anleger neue Hinweise über die Geschäftsentwicklung innerhalb der Halbleiter- und KI-Branche erhofft – auch vor dem Hintergrund, dass die Rallye hier in den vergangenen Tagen sichtlich ins Stocken geraten ist.

Wer sich als Anleger von den Zahlen neuen Rückenwind erwartet hatte, dürfte enttäuscht worden sein. Denn trotz eines guten Quartalsergebnisses ist die Aktie in der US-Nachbörse stark unter Druck geraten.

Deutliche Umsatzsteigerung nach schwachem Vorjahresquartal

Seinen im Vorjahresquartal noch stark rückläufigen Umsatz (3,75 Mrd. USD) hat Micron in den abgelaufenen drei Monaten erheblich verbessern können. Der kletterte um 81,6 Prozent auf 6,81 Milliarden US-Dollar und konnte damit die Erwartungen um 140 Millionen US-Dollar übertreffen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,62 US-Dollar und landete damit um 9 Cent über den Schätzungen. Insgesamt erwirtschaftete Micron im vergangenen Quartal einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 702 Millionen US-Dollar, nach einem Fehlbetrag von -1,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Gewachsen ist das Unternehmen in allen seinen Geschäftsbereichen, mit einem Umsatzplus von 104,1 Prozent vor allem aber bei NAND-Speichern, die zum Sichern von Daten verwendet werden. Bei Arbeitsspeichern (DRAM) legte Micron gegenüber dem Vorjahresquartal um 75,9 Prozent zu.

"Wir gewinnen Marktanteile bei Produkten mit hohen Margen wie zum Beispiel Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) und haben in unserem Geschäft mit SSD-Speichern für Datenzentren einen Rekordumsatz erzielt, was die Stärke unseres KI-Produktportfolios beweist", kommentierte CEO Sanjay Mehrotra das von Micron erzielte Quartalsergebnis.

Farbloser Ausblick auf das kommende Quartal

Für die kommenden drei Monate sieht das Unternehmen Erlöse in Höhe von 7,4 bis 7,8 Milliarden US-Dollar. Damit liegt die Midpoint-Guidance ziemlich genau auf dem Niveau des Analystenkonsens, der bei 7,58 Milliarden US-Dollar gelegen hatte.

Die Bruttomarge soll etwa 34,5 Prozent betragen, was zu einem Gewinn pro Aktie von etwa 1,08 US-Dollar (+/- 4 Cent) führen soll. Beim Ertrag je Anteil hatten Experten auf 1,02 US-Dollar getippt. In beiden Fällen lag die Guidance von Micron also geringfügig über den Markterwartungen.

Gut war nicht gut genug

Und genau das dürfte das Problem gewesen sein: Nachdem sich die Aktie allein in diesem Jahr bereits um 67 Prozent steigern konnte, in den vergangenen 12 Monaten sogar um 118 Prozent, war "geringfügig" schlicht nicht gut genug.

Die Erlöse und Gewinne von Micron liegen noch immer weit unter dem Niveau voriger Boom-Jahre wie 2018 und 2022, nichtdestotrotz notiert das Papier auf nie zuvor gesehenen Höhen. Um diese zu rechtfertigen, hätte sowohl das Ergebnis als auch insbesondere der Ausblick noch deutlich stärker ausfallen müssen.

Bewertung der Aktie nicht zu vertreten

Auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag ist das Papier mit dem 134-fachen seiner für 2024 erwarteten Gewinne bewertet, für 2025 beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 16, während das historische Bewertungsmittel des Unternehmens bei 14 liegt.

Diese Diskrepanzen haben in der US-Nachbörse zu erheblichen Verlusten geführt. Die Aktie notierte nach 15 Millionen gehandelten Stücken knapp 8 Prozent tiefer und ging mit 131 US-Dollar aus dem erweiterten Handel. Die Verluste griffen auch auf die Papiere anderer Halbleiterhersteller über.

Fazit: Künstliche Intelligenz ist kein Selbstläufer

Der Speicherchiphersteller Micron hat zwar ein gutes Quartalsergebnis präsentiert, von neuen Umsatz- und Gewinnrekorden ist das Unternehmen aber trotz KI-Boom noch immer ein ganzes Stück entfernt, während die Aktie in den vergangenen Wochen von Allzeithoch zu Allzeithoch kletterte.

Um diese zu rechtfertigen, hätte das Unternehmen mehr Argumente dafür liefern müssen, dass die durch den Kurs ausgedrückten Erwartungen gerechtfertigt sind. Dafür aber blieb der Ausblick auf das kommende Quartal schlicht zu farblos – auch weil Micron mit der starken Konkurrenz durch Samsung und SK Hynix zu kämpfen hat.

Die Enttäuschung nach den Zahlen von Micron zeigt: Starke Erträge aus dem Geschäft mit Künstlicher Intelligenz sind kein Selbstläufer. In besonders gut gelaufenen Aktien könnten in den kommenden Wochen und Monaten noch einige böse Überraschungen auf Anleger warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion