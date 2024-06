Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AT&T Inc!

Zwei prominente Beispiele sind die Aktien von Altria und AT&T. Die rentieren aktuell zwar mit 8,4 und 5,9 Prozent, sind mit einer Gesamtrendite von 106 und 28 Prozent in den vergangenen 10 Jahren aber deutlich hinter dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+237 Prozent) zurückgeblieben.

Deutlich höhere Erträge werfen oft sogenannte Dividendenwachstumswerte ab. Das sind Unternehmen, die ihre Ausschüttungen aufgrund hohen Wachstums überproportional steigern können.

So rentiert zum Beispiel Lowe's, die zweitgrößte Heimwerkerkette der USA hinter Dow-Jones-Schwergewicht Home Depot, mit nur 2,1 Prozent. Dafür aber kommt die Aktie auf eine Zehnjahresperformance von 454 Prozent. Wer sich außerdem bereits vor 10 Jahren in der Aktie engagiert hat, verfügt inzwischen über eine Einstiegsrendite (Yield on Cost) von fast 10 Prozent.

10 Prozent Dividendenrendite nach 10 Jahren

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel ist die Aktie von Paychex. Das Unternehmen bietet zahlreiche Dienstleistungen rund um Lohnbuchhaltung und Personalverwaltung an und hat sich in den letzten 10 Jahren um 287 Prozent steigern können.

Die Aktie rentiert nach einer Dividendenerhöhung um 10 Prozent im Mai aktuell mit 3,3 Prozent – wer vor 10 Jahren investiert hat, kommt angesichts einer jährlich durchschnittlichen Steigerungsrate von 10,1 Prozent aber auf ein Yield on Cost von 9,4 Prozent.

Erwartungen übertroffen, aber verhaltener Ausblick

Aktuell gibt es die Aktie im Angebot, denn die am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen sorgten nicht für Begeisterung und führten zu einem Abverkauf von 6,1 Prozent.

Zwar hat Paychex die Erwartungen der Analysten mit einem Umsatzwachstum von 5,7 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 1,12 US-Dollar pro Aktie knapp übertreffen können, allerdings konnte der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr nicht überzeugen.

Für dieses sieht das Unternehmen ein Gewinnwachstum von 5 bis 7 Prozent sowie einen Gewinn von 4,95 bis 5,05 US-Dollar pro Aktie bei Erlösen in Höhe von 5,49 bis 5,57 Milliarden US-Dollar.

Moderate Bewertung, hohe Comeback-Chance

Am unteren Ende der Gewinnschätzung wäre die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,7 bewertet. Das liegt deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre, in denen Paychex mit einem KGV von etwa 30 bewertet war.

Nichtsdestotrotz ist die Aktie am Mittwoch auf den zweitniedrigsten Stand in diesem Jahr gefallen. Das Minus von 6,1 Prozent war der größte Tagesverlust seit vergangenem Dezember als der Ausblick des Unternehmens ebenfalls enttäuschte.

Trotzdem hatte sich die Aktie deutlich erholen und Kurs auf die Ausbruchmarke von 125 US-Dollar nehmen können. Die Chancen stehen angesichts des robusten US-Arbeitsmarktes sowie langfristiger Trends gut, dass sich das Papier erneut erholen können wird.

Fazit: Attraktive Einstiegschance

Damit präsentiert der Pullback in der Aktie des Dividendenwachstumswertes Paychex eine spannende Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger: Neben einem starken Dividendenwachstum passt hier auch das Kurswachstum, was höhere Renditechancen verspricht als Aktien, die bereits jetzt über eine hohe Ausschüttungsrendite verfügen.

Das Papier ist außerdem moderat bewertet und weist ein niedriges Beta auf: Das bedeutet, dass sich die Aktie in Korrekturen des Gesamtmarktes deutlich besser schlägt als viele andere Werte. Somit ist Paychex eine ideale Ergänzung für Dividendenportfolios, die sich nicht allein auf hohe Cashflows, sondern auch auf zuverlässiges Wachstum verlassen wollen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion