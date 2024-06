Der neue BP-Chef Murray Auchincloss will mit diesen Schritten die Unzufriedenheit der Investoren über die bisherige Energiewende-Strategie beruhigen, wie Unternehmensquellen berichten. Die Maßnahmen, die bisher nicht öffentlich bekannt waren, sollen darauf abzielen, Investitionen in kohlenstoffarme Großprojekte zu verlangsamen.

BP hat bereits zahlreiche Mitarbeiter, die neue Möglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien erkunden sollten, in laufende Projekte wie Offshore-Windparks in Großbritannien und Deutschland verlagert. Auchincloss wolle nun vermehrt in neue Öl- und Gasvorkommen investieren, insbesondere im Golf von Mexiko und in den amerikanischen Schieferbecken.

Neben fossilen Brennstoffen wird BP auch in Biokraftstoffe und kohlenstoffarme Geschäftsbereiche investieren, die kurzfristig Gewinne versprechen. So kaufte BP Anfang der Woche den 50-prozentigen Anteil des Getreidehändlers Bunge an dem brasilianischen Zucker- und Ethanol-Joint-Venture BP Bunge Bioenergia für 1,4 Milliarden US-Dollar.

Unternehmensweit wird BP einige Stellen im Bereich der erneuerbaren Energien abbauen, obwohl keine konkreten Ziele genannt wurden. Auch ein unternehmensweiter Einstellungsstopp wurde verhängt, mit wenigen Ausnahmen wie Sicherheits- und Frontline-Personal. Im Mai kündigte Auchincloss bereits ein Kosteneinsparungsprogramm in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 an. Zudem verkleinerte er das Führungsteam von 11 auf 10 Mitglieder.

BP erklärte gegenüber Reuters, dass Auchincloss 6 Prioritäten eingeführt habe, "um ein einfacheres, fokussierteres und wertvolleres Unternehmen zu werden". Zu diesen Prioritäten gehören die Unternehmensfokussierung und die Umsetzung der nächsten Welle von Effizienzsteigerungen und Wachstumsprojekten. "Die Maßnahmen dienen alle dem Ziel, den Wert von BP zu steigern", heißt es in der Erklärung.

Die Aktien von BP haben sich in den vergangenen Monaten schlechter entwickelt als die der Konkurrenten, was Spekulationen über eine mögliche Übernahme des Unternehmens nährte. In diesem Monat gab es bereits einige positive Researchberichte. Derzeit empfehlen laut FactSet zwei Drittel der Analysten die Aktie zum Kauf. Ein Drittel positioniert sich mit Halten. Das mittlere Kursziel liegt bei 7,55 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

