Auch bei Adobe (ISIN US00724F1012) wird das Wachstum durch neue Anwendungen und die Integration künstlicher Intelligenz angetrieben. Mitte Juni berichtet der Marktführer mit einer Vielzahl von Applikationen für die Kreativ- und Kommunikationsbranche zum ersten Quartal und hob dabei die Umsatz- und Gewinnprognosen an. So stiegen die Umsätze um 10 Prozent auf 5,3 Mrd. US-Dollar gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Bruttogewinn zog um 11 Prozent auf 4,7 Mrd. US-Dollar an, operativ wurden dabei 1,9 Mrd. US-Dollar erzielt (+ 16 Prozent). Adobe konnte mit neuen Produkten und der Integration von KI-Anwendungen punkten und neue Kundengruppen erschließen. Wer sich rund 25 Prozent unter dem Allzeithoch vom November 2021 defensiv positionieren will, kann sich mit Zertifikaten gegen kleinere Rückschläge sichern und attraktive Seitwärtsrenditen generieren.

Discount-Strategie mit 12,5 Prozent Puffer (Dezember)