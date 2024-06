Die Daten- und Rechenzentren, die neue Technologien wie die generative KI antreiben, könnten die Nachfrage für Kernenergie und damit für den Rohstoff Uran antreiben. Nach Angaben des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam stehen Rechenzentren aktuell für 4 bis 5 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs; inklusive der Nutzung digitaler Technologien durch Laptops und Smartphones sind es 8 Prozent. Schätzungen besagen, dass der Verbrauch in den nächsten Jahren auf 30 Prozent ansteigen könnte. Bereits das Training von KI-Modellen ist ressourcenaufwändig; Anwendungen wie ChatGPT verbrauchen ein 10- bis 30faches der Energie klassischer Google-Suchen. Zwar dürfte die technologische Effizienz ebenfalls fortschreiten, allerdings könnte die Frage nach CO2-neutraler, günstiger und geopolitisch unabhängiger Energie deutlich dringlicher werden. In Asien steht Uran als Energieträger bereits heute außer Frage – und die Kraftwerke müssen kontinuierlich Nachschub kaufen. Mit dem Open End Index-Zertifikat der SG auf den Solactive Uranium Mining Index CNTR (ISIN DE000SH02Q84) ermöglicht Anlegern, systematisch und diversifiziert auf den Sektor zu setzen.

Equal-Weight-Ansatz mit den 15 größten Uranminen aus Industrienationen