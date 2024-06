DAX und Dow spielen im Team, Nasdaq 100 in eigener Liga

Die Volatilität am Aktienmarkt hat sich vorgestern und gestern deutlich erhöht. Brauchte es vorgestern noch den Kursverlauf mehrerer Tage, um einen Wechsel zwischen bullishen und bearishen Signalen festzustellen, so reicht aktuell bereits das gestrige Auf und Ab des DAX.

Folgt man der vorgestrigen Analyse (siehe „DAX: Ist die Konsolidierung bullish oder bearish?“), so war der dynamische Anstieg über die Rechteckgrenze bei 18.270 Punkten ein sehr bullishes Signal. Zumal der DAX zuvor aus dem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen war, sich dies aber durch den Schlusskurs innerhalb des Trendkanals als Bärenfalle entpuppte. Und häufig ziehen solche Fehlsignale eine starke Bewegung in die entgegengesetzte Richtung nach sich. Der starke Anstieg zu Handelsbeginn hätte daher Auftakt einer solchen Bewegung sein können. Doch letztlich stellte sich auch das als Fehlsignal heraus – durch das neue Hoch in der Kurserholung auf besonders perfide Weise.

Und daher muss man nun sehr vorsichtig bei der Wertung des gestrigen Tagestiefs in Verbindung mit dem erneuten Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals sein. Eigentlich ist beides zusammen als klar bearishes Signal zu werten. Folgt jetzt auch noch ein dynamischer Rutsch auf ein neues Korrekturtief, der gemäß der vorgestrigen Analyse bereits ohne die gestrige Bullenfalle klar bearish zu werten wäre, trübt sich das kurzfristige Chartbild deutlich ein. Aber will man angesichts der aktuellen Fehlsignale in diesem Fall einen Trade in diese Kursrichtung wagen, also einen Short-Trade? Ich jedenfalls bin da aktuell eher zurückhaltend.

Dow Jones und DAX haben aktuell vieles gemeinsam

Zurückhaltend sollte man derzeit auch bei den US-Aktienindizes sein. Denn diese verhalten sich aktuell genauso wechselhaft wie der DAX – und zudem auch noch gegenläufig: Steigt der Dow Jones, fällt der Nasdaq – und umgekehrt.

Der Dow Jones bewegt sich dabei, ähnlich wie der DAX, ebenfalls seit einigen Tagen in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal (dunkelgrün im folgenden Chart), nachdem es zuvor zu einem dynamischen Kursrutsch gekommen war. Kürzlich gab es einen Ausbruchsversuch nach oben, der jedoch scheiterte, so dass wir es auch beim Dow Jones mit einem Fehlsignal in Form einer Bullenfalle zu tun haben, die bearish zu werten ist.

