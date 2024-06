Dollar und Zinsen - das Gift für die KI-Blase!

Die Finanzmärkte sind derzeit im Spannungsfeld zwischen einer ausgewachsenen KI-Blase und der Tatsache, dass Dollar und Zinsen weiter steigen, was eigentlich Gift für jede Blase ist. Was wird passieren: werden Dollar und (Kapitalmarkt-) Zinsen wieder fallen, während sich die KI-Blase noch weiter aufbläht? Oder sind die US-Währung und die steigenden Renditen ein Hinweis darauf, dass die KI-Blase bereits in den Endzügen ist? Gestern Zahlen von Micron - die hohen Erwartungen wurden nicht erfüllt (Aktie -7%), vor allem beim Ausblick und der Marge zeigt sich eine eher bescheidene Realität. Wird Micron Nasdaq und Co heute nach unten ziehen - oder gelingt den Aktienmärkten erneut das Ignorieren von Fakten? Die Konzentration in den großen Tech-Aktien und die damit verbundene Hoffnung auf eine glorreiche KI-Zukunft ist durchaus menschlich - aber Daten und Fakten sprechen leider dagegen, dass die Hoffnungen wirklich eintreten..

1. Micron-Aktie stürzt ab: Warnsignal für überzogene KI-Erwartungen

2. Nvidia-Rally: „Big Short“-Zocker mit hochinteressanter Aussage

