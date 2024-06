Experten der Deutschen Bank hingegen sehen "die Voraussetzungen für eine weitere Verschnaufpause", was unter anderem an hohen Positionierungen und nachlassenden Aktienrückkäufen vor der anstehenden Gewinnsaison liege.

Laut einer Umfrage von CNBC wird der S&P 500 das Jahr bei 5.500 Punkten beenden, was nicht mehr viel Spielraum nach oben lässt. Mit am optimistischsten ist noch David J. Kostin von Goldman Sachs, der seine Prognose auf 5.600 Punkte anhob.

Zu den Bären gehört auch Dubravko Lakos-Bujas von JPMorgan. Er prognostiziert einen drastischen Rückgang auf 4.200 Punkte für den S&P 500 bis Jahresende, was einem Einbruch von circa 20 Prozent entspricht.

In den vergangenen Tagen haben S&P 500 und Nasdaq Composite eher negativ abgeschlossen am Ende des Handelstages, was sich auch auf die Korrektur bei der Nvidia-Aktie zurückführen lässt. Der Dow Jones Industrial Average zeigt sich hingegen robuster und verzeichnete die beste Woche seit Mai. Auch der Small-Cap-Index Russell 2000 legte in der vergangenen Woche zu.

Während einige Anleger hoffen, dass die KI-Rallye den S&P 500 weiter stützen kann, glauben andere, dass eine Diversifikation in andere Anlageklassen wie Small Caps sinnvoll sein könnte. Piper Sandler warnt:

Der Markt ist überfällig für eine Konsolidierung, unsere Indikatoren müssen sich deutlich verbessern.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

