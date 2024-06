Vor rund einem Monat sorgte eine Prognosesenkung von American Airlines für Ärger in der Aktie von Lufthansa , die in diesem Jahr bereits fast 30 Prozent an Wert verloren hat.

Niedrigere Umsätze pro Flugmeile erwartet

Wie Southwest Airlines am Mittwochmittag bekanntgegeben hat, entwickeln sich die Geschäfte im laufenden Quartal zwar gut: Es habe trotz einiger schwieriger Großwetterlagen kaum Ausfälle und Stornierungen gegeben. Nichtsdestotrotz sei pro geflogener Passagiermeile aber mit einem niedrigeren Erlös als bislang geschätzt zu rechnen.

Statt des erwarteten Rückgangs von 1,5 bis 3,5 Prozent pro Flugmeile wird nun ein Minus von 4 bis 4,5 Prozent erwartet. Grund hierfür sei eine hohe Buchungsdynamik, die das Umsatzmanagement vor ganz erhebliche Herausforderungen stelle.

Zwar hatte das Unternehmen auch gute Neuigkeiten im Gepäck. So sollen mehr Schulden als bislang erwartet zurückgezahlt werden können, auch rechne man trotz der gesenkten Umsatzprognose mit einem operativen Ergebnis auf Rekordniveau.

Lufthansa-Aktie bleibt auf Verlusten sitzen

Davon aber ließen sich Anleger zunächst nicht vertrösten. Die Aktie eröffnete nach einer schwachen Vorbörse rund 6 Prozent tiefer und belastete damit auch die Papiere der Deutschen Lufthansa.

In einem wenig veränderten Gesamtmarktumfeld konnte Southwest Airlines einen großen Teil ihrer Abgaben wieder wettmachen und ging dadurch mit einem Minus von nur 0,2 Prozent aus dem Handel – beim deutschen Konkurrenten blieb es aber bei den Verlusten.

Die Lufthansa-Aktie beendete den Mittwoch mit einem Minus von 1,7 Prozent und knüpft am Donnerstag an diese Verluste an. Mit einem Kurs von rund 5,70 Euro ist das Papier noch ein Prozent davon entfernt, auf ein weiteres 52-Wochen-Tief und damit auch neues Mehrjahrestief zu fallen, was ein weiteres Verkaufssignal bedeuten würde.

Fazit: Anleger sollten einen weiten Bogen um die Aktie machen

Die Talfahrt der Aktie von Lufthansa hält auch am Donnerstag an, nachdem der Mitbewerber Southwest Airlines am Mittwoch seine Umsatzprognose für das laufende Quartal gesenkt hat. Vom Tourismus- und Reiseboom, der nach den von Kreuzfahrtanbieter Carnival vorgelegten Quartalszahlen anhält, ist bei der Fluggesellschaft nichts zu spüren.

Anlass zur Hoffnung auf eine rasche oder gar nachhaltige Erholung der Papiere gibt es aktuell nur wenig, das Sentiment ist überaus schlecht. Einziger Anhaltspunkt auf einen möglichen Rebound ist die Tatsache, dass die Aktie mit einem Wochen-RSI von 26 inzwischen überverkauft ist. Gleichzeitig ist auf Tages- und Monatskursbasis weiter Platz nach unten.

Anleger meiden das Papier, bis sich eine nachhaltige Bodenbildung abgezeichnet hat. Überhaupt sind die Aktien von Fluggesellschaften kein gutes Investment – hier hat sich selbst Investorenlegende Warren Buffett schon die Finger verbrannt!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

