Laut Jackson ist Nvidia immer noch günstig bewertet. "In den letzten fünf Jahren lag das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nvidia bei 40. Nach der jüngsten Korrektur war es bei 39. Es gab in den letzten fünf Jahren drei Fälle, in denen das KGV über 50 und zweimal nahe 70 lag, bevor eine Korrektur einsetzte. Diese Euphorie haben wir bisher noch nicht gesehen", erklärte Jackson gegenüber CNBC.

Die Aktie von Nvidia könnte bis zum Jahresende eine beeindruckende Rallye hinlegen und eine Bewertung von 6 Billionen US-Dollar erreichen, prognostiziert Hedgefonds-Manager Eric Jackson von EMJ Capital. Trotz des bereits starken Anstiegs in diesem Jahr, bei dem die Aktie um 162 Prozent zulegte und Nvidia kurzzeitig zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufstieg, sieht Jackson weiteres erhebliches Potenzial.

Die Wette auf Nvidia basiert auf der Annahme, dass die Euphorie um die Ertragsaussichten für 2025 und 2026 das KGV deutlich über den Durchschnitt treiben könnte. "Das ist ein Hochflieger, und die Erwartungen können sich durch einen schlechten Gewinnbericht ändern, aber sie können auch durch gute Nachrichten übertrieben werden. Trotz des enormen Laufs der Aktie ist die Euphorie im Hinblick auf das zukünftige KGV noch nicht eingepreist", fügte Jackson hinzu.

Trotz der bullischen Langzeitprognosen für Nvidia ist die Aktie nicht vor scharfen Rückgängen gefeit. So verloren die Titel von Donnerstag letzter Woche bis Montag über 400 Milliarden US-Dollar an Marktwert während einer dreitägigen Korrektur, die zu einem Rückgang von knapp 17 Prozent führte. Seither haben sie sich um rund 8,5 Prozent erholt und schlossen am Mittwoch bei 126,40 US-Dollar.

Jacksons Optimismus stützt sich insbesondere auf die neue Blackwell-Chipreihe von Nvidia und die bevorstehende Einführung der Rubin-Chips, die seiner Meinung nach die Gewinnmargen des Unternehmens deutlich steigern könnten. "Ich denke, in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Leute sehen, wie gut sich die Blackwell-Chips verkaufen und wie hoch die Gewinnmargen sind, werden wir diese Euphorie im KGV sehen, und das könnte den Markt auf eine Bewertung von 6 Billionen US-Dollar treiben", sagte Jackson.

Die Aussichten für Nvidia werden auch von anderen Analysten positiv gesehen. So haben Constellation Research und Rosenblatt ein Kursziel von 200 US-Dollar für die Nvidia-Aktie festgelegt, während Citigroup die Erwartungen gestern von 126 auf 150 US-Dollar anhob und Bank of America kürzlich ihr Kursziel von 150 US-Dollar bestätigte. Im Schnitt sehen die 55 von MarketScreener erfassten Analysten allerdings nur ein Kursziel von 131,60 US-Dollar für die Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von lediglich 4,1 Prozent entspricht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

