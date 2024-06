Kaufrausch in Asien Gold und Silber folgen dem Wohlstand Viele Anleger sehen im Gold vor allem ein Krisenmetall, das besonders dann sehr stark nachgefragt wird, wenn Krisen die Märkte erschüttern und die verunsicherten Investoren einen sicheren Hafen für ihr Geld suchen. Dass der Goldpreis am Beginn einer Krise steigt, ist in der Tat sehr oft zu beobachten. Ist die Krise allerdings vorbei, setzen anschließend auch schnell wieder Verkäufe ein, die den Goldpreis drücken.