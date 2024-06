Seit ihrem Börsengang am 5. September 1919 hat sich die Coca-Cola -Aktie von einem bescheidenen Start zu einem der bekanntesten globalen Symbole des Kapitalmarkts entwickelt. Während das Unternehmen bei seinem Start lediglich 25 Millionen US-Dollar wert war, weist es aktuell eine Marktkapitalisierung von 275 Milliarden US-Dollar auf.

Darüber hinaus wird Coca-Cola regelmäßig als die am häufigsten von Verbrauchern gewählte Marke weltweit ausgezeichnet, ein Titel, den das Unternehmen laut dem "Brand Footprint"-Bericht von Kantar nun schon zwölf Jahre in Folge hält. Die Marketingstrategie von Coca-Cola, die bekannte Markenbotschafter und innovative digitale Kampagnen umfasst, spricht sowohl junge Zielgruppen als auch langjährige Verbraucher an.

Durch die Splits ist aus einer einzelnen Aktie, die 1919 beim Börsengang gekauft wurde, über die Jahre ein Paket von 9216 Anteilsscheinen geworden. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Aktie für eine breitere Anlegerschaft attraktiver zu machen und den Handel zu fördern. Nach dem aktuellen Kurs wären diese Aktien – ohne Dividenden miteinzurechnen – mittlerweile auf einen Wert von knapp 590.000 US-Dollar angeschwollen.

Noch spannender wird die Rechnung, sobald wir die Dividenden miteinrechnen und diese in Coke-Aktien reinvestiert haben. Denn dann wären aus den 40 US-Dollar, die die erste Aktie gekostet hat, bis heute etwa 23 Millionen US-Dollar geworden.

Fazit

Auch wenn Coca-Cola in der aktuellen Bullenmarktphase nicht mit den höchsten Zuwächsen von Unternehmen wie Nvidia und Super Micro mithalten konnte, bleibt die Aktie eine erstklassige Anlageoption, wenn wir die Dividenden einrechnen und diese auch noch reinvestieren.

Das Unternehmen verfügt zudem über bedeutende Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. Mit mehr als zwei Dutzend globalen Marken, die jeweils mindestens eine Milliarde US-Dollar jährlich umsetzen, und einer Präsenz in fast jedem Land der Welt – mit Ausnahme von Nordkorea, Kuba und Russland – hat sich Coca-Cola eine nicht zu unterschätzende Marktstellung erarbeitet.

Für langfristig orientierte Investoren bietet die Aktie von Coca-Cola weiterhin Gewinnchancen und eine solide Dividende. Auch wenn der Markt schwankt, Coca-Colas langjährige Präsenz und fortwährende Anpassungsfähigkeit signalisieren, dass die Aktie auch weiterhin eine sichere Wahl für das Portfolio bleiben dürfte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

