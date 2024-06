Die Renault-Gruppe baut ihr Geschäft kräftig um - weg vom Verbrenner, hin zu E-Mobilität. Dafür hat das Unternehmen starke Partner an seiner Seite. So wird der neue E-Twingo nun gemeinsam mit der chinesischen Geely entwickelt und produziert. Geleitet wird die Entwicklung des neu konzipierten Twingo-Nachfolgers von Renaults Elektro-Tochter Ampere, deren Börsengang vor wenigen Wochen abgesagt wurde. Das Auto, das in Europa produziert wird, soll weniger als 20.000 Euro kosten und in zwei Jahren auf den Markt kommen.

Die Kooperation mit Geely hat Renault zuletzt deutlich ausgebaut. Dazu wurde ein Joint Venture (50/50) mit dem Namen „Horse Powertrain“ gegründet. Für das Gemeinschaftsunternehmen wurde die Verbrennersparte von Renault („Horse“) vom Elektrogeschäft Ampere der französischen Gruppe abgetrennt und mit der Verbrenner-Sparte von Geely (Autobay) zusammengeführt. Daraus wurde nun mit „Horse Powertrain“ ein neuer Autoriese zu Entwicklung und zum Bau von Verbrennungsmotoren und Hybrid-Antrieben und den dafür erforderlichen Getrieben.

Starkes Geschäft in Rumänien

Operativ läuft es derzeit vor allem in Rumänien rund für Renault. Dort ist der Konzern mit der Marke Dacia vertreten. Die rumänische Billigmarke hat ihren Marktanteil in Europa zuletzt deutlich ausgebaut und ist doppelt so profitabel wie die Kernmarke Renault. Ziel der Konzernmutter ist es nun, die operative Ebit-Marge von einem aktuellen soliden zweistelligen Prozentsatz bis 2030 auf 15% zu steigern. Dacia hilft der Konzernmutter auch bei der Entwicklung bezahlbarer Elektroautos.

Seit dem Corona-Tief 2020 bewegt sich der Kurs der Aktie in einem intakten Aufwärtstrend und ist in den vergangenen drei Jahren um rund 40% gestiegen. Dennoch ist der Titel mit einem KGV unter 4 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,48 fundamental günstig.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.