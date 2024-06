Anfang Mai ist der Bitcoin schon einmal kurzzeitig unter die wichtige Marke von 60.000 US-Dollar gerutscht. Aktuell scheint ein zweiter Angriff der Krypto-Bären in Vorbereitung. Nur rund zwei Prozent trennt die Anleger von der Unterstützung, deren Unterschreiten weitere Verluste mit sich bringen dürfte.

Bitcoin fällt, Aktie steigt

Hiervon völlig unbeeindruckt zeigt sich schon seit zwei Monaten die Aktie des Bitcoin-Miners Hut 8. Die befindet sich nach einem vergleichsweise schwachen Jahresstart inzwischen in einem Aufwärtstrend, der sich vor allem in den vergangenen zwei Monaten spürbar beschleunigt hat.

Dabei profitierte die Aktie am Montag von der Ankündigung des Unternehmens, in das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz einsteigen zu wollen, wofür sich Hut 8 eine 150 Millionen US-Dollar schwere Finanzierung des Tech-Investors Coatue gesichert hat. Die Aktie legte daraufhin fast 17 Prozent an Wert zu.

Hut 8 darf sich über Indexaufnahme freuen

Die beeindruckende Aufholjagd der Aktie gegenüber Bitcoin dürfte auch am Donnerstag anhalten, denn der Indexanbieter FTSE hat mitgeteilt, dass das Unternehmen künftig im Russell 3000, einem der bekanntesten Gesamtmarktindizes über den S&P 500 hinaus, vertreten sein wird.

Damit bestätigt der Indexanbieter seine bereits am 21. Juni bekanntgegebene Vorauswahl. Hut 8 wird schon ab dem 01. Juli als Mitglied des Russell 3000 geführt – Vermögensverwalter und ETF-Anbieter werden daher in den kommenden Tagen Aktien des Unternehmens kaufen müssen, um sich entsprechend darauf einzustellen.

Aktie läuft der Konkurrenz davon, aber Bitcoin noch hinterher

In der US-Vorbörse sorgte das für Gewinne von rund 2,5 Prozent, allerdings bei überschaubaren Handelsumsätzen. Damit kann Hut 8 auch am Donnerstag den Bitcoin outperformen, der am frühen Nachmittag mit Abschlägen von rund einem halben Prozent handelt.

Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit 17 Prozent an Wert gewonnen, liegt also noch deutlich hinter der Wertentwicklung des Bitcoins, der sich um 38 Prozent steigern konnte. Nichtdestotrotz hat sich Hut 8 damit besser geschlagen als fast alle anderen Mining-Aktien:

Marathon Digital, Riot Platforms, ja selbst Bitfarms, das durch Riot Platforms übernommen werden soll, notieren gegenüber dem Jahresanfang dagegen mit Verlusten von bis zu 42 Prozent.

Fazit: Eine vielversprechende Ausnahme!

Wenn es läuft, dann läuft's! So kann aktuell die Lage beim Bitcoin-Miner Hut 8 beschrieben werden, der als einer der wenigen Branchentitel auf ein bislang erfolgreiches Börsenjahr zurückblicken kann – und für den es angesichts des Einstiegs eines bekannten Tech-Investors und der Aufnahme in den Gesamtmarktindex Russell 3000 in Zukunft noch besser kommen dürfte!

Insgesamt haben Mining-Aktien in der Vergangenheit keine gute Performance abgegeben und qualifizieren sich daher nicht als geeignete Anlagevehikel. Hut 8 könnte hiervon eine vielversprechende Ausnahme sein. Risikoaffine Anleger können eine kleine Position wagen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion