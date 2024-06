Im Cannabis-Sektor trennt sich die Spreu vom Weizen. Nicht zuletzt die zurückliegenden Quartalsberichte initiierten diesen Prozess. Die Rahmenbedingungen für Cannabis-Unternehmen hellen sich auf. Vor allem die sich abzeichnende Neueinstufung von Cannabis durch die DEA in den USA könnte den Unternehmen einen Schub geben. Doch längst nicht allen Unternehmen wird zugetraut, die sich bietenden Chancen zu ergreifen und auch konsequent zu nutzen. Gerade Aurora Cannabis wird diesbezüglich skeptisch gesehen. Die zahlreichen Enttäuschungen in der Vergangenheit haben ihre Spuren hinterlassen.

Aktuelle Quartalszahlen zünden nicht

Aurora Cannabis legte am 20. Juni die Ergebnisse für das 4. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. März 2024) des Fiskaljahres 2024 vor. Das Zahlenwerk fiel ambivalent aus. Die Qualität reichte nicht aus, um die erhoffte Aufbruchsstimmung auszulösen. Die Zahlen im Detail und im Vergleich zum 3. Quartal 2024 (3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2023):

Aurora Cannabis gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 67,411 Mio. CAD an, nach 64,419 Mio. CAD im Vorquartal. Das wichtige bereinigte EBITDA fiel im 4. Quartal mit 1,891 Mio. CAD positiv aus, ging aber im Vergleich zum 3. Quartal (EBITDA in Höhe von 5,169 Mio. CAD) deutlich zurück. Aurora Cannabis veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften in Höhe von -20,793 Mio. CAD. Zum Vergleich: Im 3. Quartal belief sich der Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften auf -17,755 Mio. CAD.

Für das laufende 1. Quartal des Fiskaljahres 2025 erwartet Aurora Cannabis ein prozentuales Umsatzwachstum im mittleren bis oberen Zehnerbereich; anders ausgedrückt: Aurora Cannabis erwartet im Vergleich zum 4. Quartal 2024 ein Umsatzplus in Höhe von 15+ Prozent.

Fazit

Die Q4-Zahlen fielen solide aus, rissen aber keinen vom Hocker. Von Aufbruchsstimmung oder Optimismus war im Anschluss jedenfalls nichts zu spüren. Die Aktie legte nach der Veröffentlichung den Rückwärtsgang ein. Der zuvor zu beobachtende Versuch, über die Marke von 6 US-Dollar vorzustoßen, nahm ein jähes Ende. Der Aktie wurde sozusagen der Stecker gezogen. Zuletzt durchbrach Aurora Cannabis die wichtige Unterstützung um 5 US-Dollar und tauchte unter die 200-Tage-Linie ab. Weitere Kursrückgänge in Richtung 4 US-Dollar drohen. Die Situation weist nach wie vor eine gewisse Brisanz auf. Der Cannabis-Sektor bietet interessantere und aussichtsreichere Unternehmen bzw. Aktien als Aurora Cannabis.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

