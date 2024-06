Seit Jahrzehnten predigen Experten breite Streuung am Aktienmarkt und warnen vor Klumpenrisiken. 2024 scheint dies überholt. Wirklich?

Es ist verrückt. Da bauen private ebenso wie professionelle Fondsmanager breite Portfolios zusammen und dann wäre es bisher dieses Jahr das beste gewesen sein Geld in eines der drei wertvollsten Unternehmen der Welt zu stecken – Nvidia. Jeden Tag beinahe würde das Depot klettern, bisher 2024 um 135 Prozent. ETFs bilden dies nach und verstärken den Trend. „the winner takes it all“ könnte man meinen. Trotzdem oder gerade deshalb sollten sich Anleger jetzt auf wichtige Anlegerregeln besinnen. Denn Mann und Frau werden sie wieder brauchen. Bestimmt…

Regel 1: Fehler zulassen

Wer an der Börse langfristig erfolgreich sein will, braucht entweder viel Erfahrung oder einen guten Plan. Die Erfahrung ist eine Frage des Durchhaltevermögens, denn es gibt sie nur mit der Zeit und sie beinhaltet sicher auch schmerzhafte Verluste. Stellen Sie sich vor, Sie hätten im Januar 2020 begonnen, in Aktien zu investieren, kurz vor der Corona-Pandemie. Dann hätten Sie erstmal drei richtig harte Monate durchgemacht. Besser wurde es erst anschließend. Fehler zu machen, ist die erste Lektion des Marktes. Doch man lernt aus ihnen und sollte sie in Zukunft vermeiden.

Regel 2: Persönliche Strategie finden

Man kann auch mit Disziplin und einer klaren Strategie den Sprung aufs Börsenparkett wagen und vermeidet so meist größere Verluste. Für diejenigen, die ihre Geldanlage aktiv gestalten und auch aktiv traden wollen, gilt: Risiken minimieren, Gewinne maximieren. In schlauen Büchern liest man oft, nicht mehr als ein Prozent seines Kapitals in einem Trade zu riskieren. Ist der betreffende Anleger aber sehr risikoscheu, wird er selbst dann schlaflose Nächte haben. Risikofreudige Naturen dagegen gehen manchmal „sinnlose“ Trades eingehen, weil ihnen die Börse sonst keinen Spaß bereitet. Es wäre also falsch, hier pauschale Empfehlungen zu geben.

„Die Strategie der Geldanlage muss zur eigenen Persönlichkeit passen, jeder muss wissen, wo seine Schmerzgrenze liegt“, findet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Will man investieren, spekulieren oder nur zocken, welche Ziele werden verfolgt, wie viel Zeit steht zur Verfügung? Wer sich selbst kennt, wird vielleicht feststellen, dass ein Sparplan die bessere Lösung ist, während andere nur mit Hebelzertifikaten glücklich werden.